El viento del norte trae humedad y anticipa nuevas lluvias en Buenos Aires: ¿Cuándo "se cae el cielo"?

La primavera se hará sentir con fuerza este viernes en Buenos Aires, donde el pronóstico prevé una temperatura máxima de 25 grados. Pero el calorcito durará poco: el viento norte aportará humedad y traerá nuevamente las lluvias durante el fin de semana.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa una jornada estable, más allá de las nubes de las primeras horas. La mañana arrancó con 17 grados y vientos leves del sector oeste, de entre 23 y 31 km/h.

Por la tarde de este viernes llegará el momento más templado de la semana, con 25 grados en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano, aunque algunos puntos podría ser superior.

A la noche, la temperatura bajará hasta los 19 grados. En las horas siguientes, con la rotación del viento, el ambiente se volverá más fresco y durante la madrugada del sábado llegará a los 15 grados.

Según el sitio especializado Meteored, el viento norte que impulsa el calor también empieza a cargar de humedad a la atmósfera. Esta combinación anticipa el cambio de tiempo previsto para el "finde".

Sube la temperatura en Buenos Aires y durante la tarde de este viernes la máxima será de 25 grados (Imagen: Servicio Meteorológico Nacional).

Durante la tarde de este viernes, el viento cambiará de dirección y pasará del noroeste al este. A partir de ese giro, la temperatura dejará de subir, aunque la marca final dependerá de cuándo se produzca la rotación y cuánto llegue a superar los 25 grados.

El clima para el sábado y el domingo, y cuándo llegan las lluvias

El sábado 26 de septiembre tendrá un leve descenso de temperatura, aunque el ambiente seguirá templado, con máximas cercanas a los 22 grados. La humedad irá en aumento y también aparecerán más nubes, sobre todo durante la segunda mitad del día.

Durante la tarde, el viento soplará del este a una velocidad de entre 13 y 22 km/h. Hacia la noche, aumentará y podría presentar ráfagas de entre 42 y 50 km/h, por lo que habrá que estar atentos.

Para quienes tengan planes al aire libre, la mañana y tarde del sábado aparece como la jornada más conveniente. El domingo 27, en cambio, comenzará un período de mayor inestabilidad, con cielo más cubierto, viento y temperaturas más frescas.

De acuerdo con el SMN, durante la tarde y la noche podrían registrarse "chaparrones", acompañados por fuertes ráfagas de viento de entre 42 y 50 km/h. La ventisca dirá presente durante todo el día.

El domingo 25 de septiembre vuelven las lluvias a Buenos Aires (Imagen: Servicio Meteorológico Nacional).

Las lluvias podrían aparecer de manera intermitente durante el domingo y extenderse hasta el martes. No significa que vaya a llover de forma continua durante 72 horas, sino que habrá chances de chaparrones o tormentas en distintos momentos.

Este escenario estará relacionado con el ingreso de aire cálido y húmedo y el avance de distintos frentes sobre el AMBA.

Por este motivo, el inicio de la semana podría tener varios momentos inestables, aunque no necesariamente con lluvia durante toda la jornada.