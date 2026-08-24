Eliminan ramales y modifican las paradas de una de las líneas de colectivo más usadas del AMBA

Quienes viajan habitualmente entre La Plata y la Ciudad de Buenos Aires deberán prestar atención a una importante modificación en el transporte público.

Es que una de las conexiones que permite trasladarse entre ambos puntos tendrá una reorganización que impactará sobre la forma en la que funcionan sus diferentes servicios.

La medida fue aprobada por la Secretaría de Transporte de la Nación y contempla una reformulación de los trayectos autorizados, junto con cambios en las frecuencias y el parque móvil. El objetivo oficial es optimizar la prestación y mejorar la movilidad y accesibilidad de los pasajeros.

La reorganización del servicio traerá importantes modificaciones para quienes utilizan a diario la conexión entre La Plata y la Ciudad de Buenos Aires.

Línea 195: ¿Cuáles son los cambios entre La Plata y CABA?

La protagonista de las modificaciones es la línea 195, conocida como Costera Metropolitana y operada por La Nueva Metropol, que conecta Retiro con La Plata y atraviesa distintos puntos del corredor sur del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

La reorganización quedó establecida mediante la Resolución 50/2026. Uno de los cambios centrales consiste en la eliminación de siete recorridos que formaban parte del esquema autorizado anteriormente: A, B, D, E, F, G e I. Algunos de ellos, según información publicada sobre la medida, ya no se prestaban desde hacía varios años.

A su vez, los antiguos recorridos C y H son modificados para convertirse en los nuevos A y C, mientras que otro trayecto se fracciona y se incorpora un nuevo servicio expreso. De esta manera, el esquema de la 195 queda concentrado en cinco recorridos principales.

La línea 195 tendrá un nuevo esquema operativo con menos ramales y cambios en sus trayectos habituales.

¿Cómo quedan los nuevos recorridos de la línea 195?

El nuevo ramal A conectará Retiro con la Terminal de Ómnibus de La Plata mediante un servicio común que circulará por la Autopista Buenos Aires-La Plata y continuará por Camino Centenario.

El B, también común, tendrá como extremos Retiro y Rotonda Gutiérrez, uno de los puntos estratégicos del corredor sur.

A ellos se sumarán tres alternativas expresas. El C conectará Retiro con La Plata ingresando por calle 120, mientras que el D realizará la conexión entre ambas ciudades mediante un trayecto que contempla avenida 32. Finalmente, el E funcionará como expreso entre Retiro y Rotonda Gutiérrez.

La modificación también contempla cambios en las paradas habilitadas para el ascenso y descenso de pasajeros, además de una revisión de las frecuencias. El parque móvil mínimo proyectado fue establecido en 42 colectivos.

La Costera Metropolitana es una de las alternativas utilizadas por los pasajeros para trasladarse entre La Plata y CABA.



¿Por qué cambia la línea 195?

La reorganización no surgió únicamente de una modificación administrativa. Para analizar el funcionamiento de la 195 se procesó información del Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE) con el objetivo de estudiar la demanda real de pasajeros.

A partir de esos datos, las autoridades avanzaron con modificaciones de trazas, frecuencias y cantidad de vehículos buscando mejorar la movilidad y accesibilidad del servicio.

Para los usuarios habituales será fundamental prestar atención a la implementación definitiva y a la identificación de cada ramal, especialmente porque las letras utilizadas para algunos de los nuevos servicios no necesariamente representan los mismos trayectos que tenían anteriormente.

La línea continuará siendo una de las conexiones de jurisdicción nacional que permiten viajar entre La Plata, diferentes puntos de la zona sur del Conurbano y la Ciudad de Buenos Aires, pero con un mapa operativo considerablemente más concentrado que el esquema autorizado hasta ahora.