Empieza la cuenta regresiva: ¿Cuándo es el próximo feriado con fin de semana largo en Argentina?

Este lunes 17, feriado por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, marca el último descanso nacional de agosto. Ahora, muchos ya miran el calendario para saber cuándo llegará el próximo fin de semana largo, aunque habrá que esperar varias semanas.

El próximo "finde" largo llegará recién en octubre. La jornada especial será un lunes, por lo que quienes no deban trabajar ese día podrán disfrutar de tres días consecutivos libres.

Si bien después de esta fecha habrá otras jornadas no laborables en distintas provincias, localidades y partidos bonaerenses, serán de alcance local y no regirán para todo el territorio nacional.

¿Cuándo es el próximo feriado en Argentina?

Según el calendario oficial de feriados nacionales, el próximo será el lunes 12 de octubre. El Gobierno lo identifica actualmente como "Día de la Raza", una denominación que volvió a utilizarse después de que durante años se lo conociera oficialmente como "Día del Respeto a la Diversidad Cultural".

La fecha recuerda el desembarco de Cristóbal Colón a América en 1492. Su denominación original fue modificándose con el tiempo debido a los debates históricos sobre la conquista europea y sus consecuencias para los pueblos originarios.

El próximo feriado en Argentina es el 12 de octubre, Día de raza, antes llamado Día del Respeto a la Diversidad Cultural (Imagen ilustrativa).

En 2010, el nombre oficial pasó a ser "Día del Respeto a la Diversidad Cultural". El cambio buscó dejar atrás la idea de las "razas" humanas y poner el foco en la diversidad cultural y los derechos de los pueblos originarios.

Sin embargo, durante la gestión de Javier Milei, el Gobierno volvió a utilizar la denominación "Día de la Raza". La decisión se enmarca en una serie de cambios de nombres oficiales impulsados por la actual administración.

El feriado del 12 de octubre está contemplado por la Ley 27.399, que establece el régimen de feriados nacionales y fines de semana largos. La norma fue publicada en el Boletín Oficial el 18 de octubre de 2017.

Cuáles son los próximos feriados de 2026 y cuándo habrá fines de semana largos

Aunque ya pasó más de la mitad del año, el calendario nacional todavía tiene varios feriados previstos para los próximos meses. Algunas de estas fechas permitirán además extender el período de descanso y formar fines de semana largos.

Octubre: el lunes 12 será feriado por el Día de la raza . Al caer lunes, formará un fin de semana largo de tres días, desde el sábado 10.

será feriado por el . Al caer lunes, formará un fin de semana largo de tres días, desde el sábado 10. Noviembre: el lunes 23 será feriado por el Día de la Soberanía Nacional , trasladado desde el viernes 20. De esta manera, habrá tres días consecutivos libres entre el sábado 21 y el lunes 23.

será feriado por el , trasladado desde el viernes 20. De esta manera, habrá tres días consecutivos libres entre el sábado 21 y el lunes 23. Diciembre: el martes 8 será feriado por la Inmaculada Concepción de María . Además, el lunes 7 será día no laborable con fines turísticos, por lo que se formará un período de cuatro días, desde el sábado 5.

. Además, el lunes 7 será día no laborable con fines turísticos, por lo que se formará un período de cuatro días, desde el sábado 5. Diciembre: el viernes 25 será feriado por Navidad, que permitirá un fin de semana largo de tres días hasta el domingo 27.

Estas serán las últimas fechas nacionales del calendario de feriados de 2026. Después del 25 de diciembre no quedan otros feriados nacionales previstos para lo que resta del año.

De esta manera, todavía quedan cuatro feriados nacionales antes de que termine 2026, aunque no todos tendrán el mismo impacto sobre la duración de los fines de semana.