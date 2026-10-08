Empiezan a cobrar los jubilados: ¿A quiénes les toca este jueves 8 de octubre?
La ANSES liquida los haberes de octubre con la suba del 1,7% y el refuerzo de $70.000. Quiénes cobran este jueves en el inicio de fechas.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) pone en marcha este jueves 8 de octubre de 2026 el cronograma oficial de pagos correspondiente al décimo mes del año para jubilados y pensionados.
La liquidación de este período incorpora el incremento mensual del 1,7% derivado del índice de movilidad, junto con la acreditación del bono extraordinario de hasta $70.000.
Con esta actualización, los titulares que perciben el haber mínimo verán acreditado un haber de bolsillo unificado de $505.919,96.
Quiénes cobran este jueves 8 de octubre
El esquema de acreditaciones da inicio formal este jueves para:
Jubilados con haberes mínimos: documentos terminados en 0.
Beneficiarios de Pensiones No Contributivas: documentos finalizados en 0 y 1.
Los fondos se depositan directamente en las cuentas bancarias declaradas y se pueden retirar por cajero automático o ventanilla desde la fecha fijada.
Montos finales de liquidación para la mínima
El importe depositado en la cuenta de cada beneficiario combina el haber base reajustado y el plus compensatorio acordado para el sector de menores ingresos:
Haber mínimo base: $435.919,96.
Bono extraordinario: $70.000.
Total a cobrar en mano: $505.919,96.
Quienes superen el haber básico, pero no alcancen el límite unificado de $505.919,96 cobrarán un bono proporcional hasta completar esa suma.
Calendario de pagos para jubilados y pensionados en octubre
Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo
DNI 0: jueves 8 de octubre.
DNI 1: viernes 9 de octubre.
DNI 2: martes 13 de octubre.
DNI 3: miércoles 14 de octubre.
DNI 4: jueves 15 de octubre.
DNI 5: viernes 16 de octubre.
DNI 6: lunes 19 de octubre.
DNI 7: martes 20 de octubre.
DNI 8: miércoles 21 de octubre.
DNI 9: jueves 22 de octubre.
Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo
DNI 0 y 1: viernes 23 de octubre.
DNI 2 y 3: lunes 26 de octubre.
DNI 4 y 5: martes 27 de octubre.
DNI 6 y 7: miércoles 28 de octubre.
DNI 8 y 9: jueves 29 de octubre.
Pensiones No Contributivas (PNC)
DNI 0 y 1: jueves 8 de octubre.
DNI 2 y 3: viernes 9 de octubre.
DNI 4 y 5: martes 13 de octubre.
DNI 6 y 7: miércoles 14 de octubre.
DNI 8 y 9: jueves 15 de octubre.