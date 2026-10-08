Empiezan a cobrar los jubilados: ¿A quiénes les toca este jueves 8 de octubre?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) pone en marcha este jueves 8 de octubre de 2026 el cronograma oficial de pagos correspondiente al décimo mes del año para jubilados y pensionados.

La liquidación de este período incorpora el incremento mensual del 1,7% derivado del índice de movilidad, junto con la acreditación del bono extraordinario de hasta $70.000.

Con esta actualización, los titulares que perciben el haber mínimo verán acreditado un haber de bolsillo unificado de $505.919,96.

Quiénes cobran este jueves 8 de octubre





El esquema de acreditaciones da inicio formal este jueves para:

Jubilados con haberes mínimos : documentos terminados en 0 .

Beneficiarios de Pensiones No Contributivas: documentos finalizados en 0 y 1.

Los fondos se depositan directamente en las cuentas bancarias declaradas y se pueden retirar por cajero automático o ventanilla desde la fecha fijada.

Montos finales de liquidación para la mínima





El importe depositado en la cuenta de cada beneficiario combina el haber base reajustado y el plus compensatorio acordado para el sector de menores ingresos:

Haber mínimo base: $435.919,96.

Bono extraordinario: $70.000.

Total a cobrar en mano: $505.919,96.

Quienes superen el haber básico, pero no alcancen el límite unificado de $505.919,96 cobrarán un bono proporcional hasta completar esa suma.

¿Qué jubilados y pensionados cobran este jueves 8 de octubre?

Calendario de pagos para jubilados y pensionados en octubre





Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo

DNI 0: jueves 8 de octubre .

DNI 1: viernes 9 de octubre.

DNI 2: martes 13 de octubre.

DNI 3: miércoles 14 de octubre.

DNI 4: jueves 15 de octubre.

DNI 5: viernes 16 de octubre.

DNI 6: lunes 19 de octubre.

DNI 7: martes 20 de octubre.

DNI 8: miércoles 21 de octubre.

DNI 9: jueves 22 de octubre.

Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo

DNI 0 y 1: viernes 23 de octubre.

DNI 2 y 3: lunes 26 de octubre.

DNI 4 y 5: martes 27 de octubre.

DNI 6 y 7: miércoles 28 de octubre.

DNI 8 y 9: jueves 29 de octubre.

Pensiones No Contributivas (PNC)