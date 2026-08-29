Empleo formal en caída: se perdieron 241 mil puestos privados y el salario mínimo cayó 40,5%

El empleo asalariado formal privado volvió a caer en mayo y acumuló una pérdida de 241 mil puestos de trabajo desde noviembre de 2023.

Así lo precisa un informe del Área de Empleo, Distribución e Instituciones Laborales (EDIL) del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA.

De acuerdo con el relevamiento, durante mayo se perdieron 9 mil empleos formales privados, una caída menor a la registrada en abril, cuando la baja había alcanzado los 17 mil puestos. En términos generales, el empleo asalariado formal se redujo en 7 mil puestos durante el quinto mes del año.

Industria y Comercio concentraron las bajas

El retroceso del empleo privado formal acumula 12 meses consecutivos y volvió a tener a la Industria y el Comercio entre las actividades más afectadas. Según el informe, ambas ramas concentran las bajas desde septiembre de 2025.

La Construcción también profundizó su caída en mayo, con una contracción del 0,5%, mientras que la Minería registró un crecimiento del 0,3% después de haber descendido en abril. Sin embargo, este último sector todavía presentó una variación interanual negativa del 3,9%.

El deterioro también se extendió a distintas provincias. 11 jurisdicciones registraron menos empleo formal durante mayo. Las mayores caídas se produjeron en Tierra del Fuego, Santa Cruz y Chaco. En cambio, San Juan, Catamarca y Neuquén mostraron aumentos.

El informe elaborado por los investigadores Roxana Maurizio y Luis Beccaria también señaló que el nivel de ocupación registrado se encuentra cerca del observado una década atrás.

El salario mínimo perdió 40,5% de poder adquisitivo

La situación laboral también se reflejó en los ingresos. La remuneración promedio de los trabajadores asalariados registrados del sector privado cayó 1,6% en términos reales durante mayo, después de una baja del 2,9% en marzo y una recuperación del 0,2% en abril.

El dato más significativo aparece en el salario mínimo: según el estudio, acumuló una pérdida del 40,5% de su poder adquisitivo desde fines de 2023.

Además, el valor real del salario mínimo correspondiente a julio de 2026 quedó por debajo del nivel registrado en 2001, antes del colapso de la convertibilidad.

En comparación con su máximo histórico, alcanzado en septiembre de 2011, el salario mínimo actual representa apenas un tercio de aquel valor. Esto implica una pérdida del 67% de su poder adquisitivo respecto de ese pico.

El relevamiento de la UBA muestra así un escenario marcado por la caída sostenida del empleo formal privado y un fuerte deterioro de la capacidad de compra del salario mínimo.