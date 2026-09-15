Cambian las jubilaciones a partir del 8 de octubre

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ya definió la estructura de su calendario de pagos para octubre de 2026. El nuevo mes llegará con una actualización confirmada en los haberes de jubilados y pensionados.

El reajuste responde a la fórmula de movilidad vigente (Decreto 274/2024), que ajusta los ingresos mensuales tomando como referencia directa el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás. Con el dato del INDEC ya publicado, el incremento quedó fijado en un 1,7%.

La medida alcanzará de forma automática a todas las prestaciones del sistema previsional, elevando el haber mínimo básico a $435.919,96. A este valor se sumaría la continuidad del bono extraordinario de $70.000, sujeto a la confirmación del Gobierno, lo que llevaría el ingreso total a $505.919,96.

Calendario de pagos: las fechas de cobro para octubre de 2026





El cronograma oficial de acreditaciones de la ANSES comenzará a desplegarse desde el jueves 8 de octubre, organizado de forma escalonada según la última cifra del DNI de cada titular:

Jubilados que perciben el haber mínimo

DNI finalizados en 0: jueves 8 de octubre.

DNI finalizados en 1: viernes 9 de octubre.

DNI finalizados en 2: martes 13 de octubre.

DNI finalizados en 3: miércoles 14 de octubre.

DNI finalizados en 4: jueves 15 de octubre.

DNI finalizados en 5: viernes 16 de octubre.

A partir del 8 de octubre, cambian las jubilaciones.

DNI finalizados en 6: lunes 19 de octubre.

DNI finalizados en 7: martes 20 de octubre.

DNI finalizados en 8: miércoles 21 de octubre.

DNI finalizados en 9: jueves 22 de octubre.

Jubilados que superan el haber mínimo