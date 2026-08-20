La CGT y los movimientos sociales marcharon contra el endeudamiento familiar

Crónica presente en la movilización. La Confederación General del Trabajo encabezó este jueves una jornada de protesta hacia el Ministerio de Economía para visibilizar la crisis de sobreendeudamiento que afecta a más de 5,8 millones de hogares en Argentina.

La medida de fuerza contó con la adhesión de las dos Centrales de Trabajadores de la Argentina y la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular.

Movilización sindical por la crisis de deudas familiares

El reclamo central de los gremios apuntó a la falta de acceso al crédito formal y a la necesidad de las familias de recurrir al financiamiento para cubrir consumos esenciales como alimentos y medicamentos.

Dirigentes sindicales advirtieron que la acumulación de créditos impagos representa un problema social y económico de gravedad creciente en los barrios populares.

La marcha está programada para iniciar desde la intersección de las avenidas Paseo Colón e Independencia con destino al Palacio de Hacienda. Los manifestantes buscan respuesta ante un modelo económico que, según denunciaron, aceleró la pérdida de poder adquisitivo del salario.

Reclamo de las pymes frente a la Casa Rosada

En paralelo, representantes de las pequeñas y medianas empresas se concentraron frente a la Casa Rosada en el marco del Día del Empresario Nacional.

Referentes como Daniel Rosato, presidente de Industriales Pymes Argentinos, señalaron la urgencia de aplicar medidas contundentes ante la caída vertiginosa de la actividad productiva y la pérdida constante de rentabilidad.

El sector empresarial solicita el tratamiento de una Ley de Emergencia PyME en el Congreso de la Nación para frenar el cierre definitivo de firmas y resguardar los puestos de trabajo en el territorio nacional.