Entre sierras y arroyos: un pequeño pueblo para desconectarse, a pocas horas de CABA

El sudoeste bonaerense rompe con la imagen tradicional de extensas llanuras y sorprende con cerros que superan los 1.000 metros de altura, quebradas, cursos de agua y amplios ambientes naturales.

En medio de este escenario aparece un pequeño pueblo que parece integrarse por completo con el paisaje. Sus calles tranquilas, construcciones pintorescas y propuestas al aire libre lo convierten en un refugio ideal para quienes buscan pasar unos días lejos del movimiento de las grandes ciudades.

Se encuentra inmersa entre abundante vegetación y rodeada por las elevaciones características del sistema de Ventania.

Un pintoresco pueblo de Buenos Aires

Villa Ventana es una pequeña localidad serrana que está ubicada en el partido de Tornquist y al sudoeste del territorio de la provincia de Buenos Aires.

Se encuentra asentada en un valle a unos 350 metros sobre el nivel del mar y rodeada por elevaciones que superan los 1.000 metros, una característica que explica buena parte de la particular belleza de su paisaje.

Calles tranquilas, árboles y un imponente entorno serrano reciben a quienes llegan a Villa Ventana.

El destino se encuentra a 31 kilómetros de Tornquist y 108 kilómetros de Bahía Blanca. El acceso se realiza a través de las rutas provinciales 76 y 72, ambas pavimentadas, lo que permite llegar en vehículo y utilizar la localidad como base para recorrer diferentes atractivos de la Comarca de Sierra de la Ventana.

Uno de sus mayores encantos aparece apenas se comienza a recorrer el entorno. La abundante vegetación, los caminos arbolados y los cursos de agua crean una atmósfera especialmente tranquila, mientras que las elevaciones que rodean la villa dominan buena parte de las postales. Es un destino atractivo tanto para descansar como para organizar jornadas de trekking.

Desde Villa Ventana se puede partir hacia diferentes circuitos de senderismo de la comarca. La región permite caminar entre valles, vertientes, piletones naturales, cuevas y miradores, con alternativas de diferente duración y dificultad. Algunas pueden realizarse de manera autoguiada y otras requieren el acompañamiento de guías habilitados.

Muy cerca se encuentra el Parque Provincial Ernesto Tornquist, un área protegida de aproximadamente 6.700 hectáreas que preserva ambientes característicos del sistema de Ventania. Allí aparecen senderos, un centro de interpretación y diferentes circuitos, además del famoso Cerro Ventana, declarado Monumento Natural en 1959.

Los cursos de agua atraviesan un entorno dominado por el verde y refuerzan el encanto natural de este pequeño destino bonaerense.

El parque amplía considerablemente las posibilidades para los amantes de la aventura. Entre los atractivos de la zona aparecen la Garganta del Diablo, la Garganta Olvidada, el Cerro Bahía Blanca, la Cueva del Toro y la Fuente del Bautismo, además de recorridos que permiten contemplar la particular flora y fauna serrana.

La combinación termina de explicar el encanto de Villa Ventana: naturaleza, tranquilidad, trekking e historia conviven dentro de un pequeño destino serrano que permite cambiar completamente de paisaje sin salir de la provincia de Buenos Aires. Una alternativa ideal para caminar, descubrir rincones históricos o simplemente descansar rodeado de verde.

Los miradores permiten contemplar la inmensidad del paisaje y descubrir algunas de las mejores panorámicas de la región.

Villa Ventana logra combinar aventura y descanso en un mismo destino, con alternativas para quienes prefieren recorrer los paisajes serranos y también para aquellos que simplemente buscan bajar el ritmo. Su entorno natural y su particular identidad hacen que cada recorrido permita descubrir una postal diferente.

A su vez, su cercanía con otros atractivos de la Comarca de Sierra de la Ventana permite ampliar la escapada y organizar diferentes recorridos durante varios días. Una propuesta ideal para cambiar el paisaje urbano por aire puro y disfrutar de uno de los rincones más encantadores del sudoeste bonaerense.