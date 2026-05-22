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Viernes, 22 de mayo de 2026

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Paseos en Familia

¡ERA CRETÁCICA 2 LLEGA AL SUR DE LA CIUDAD!

A partir de junio, la muestra de dinosaurios más impactante del país se traslada a Factory Parque Brown para seguir sorprendiendo a grandes y chicos con una experiencia de viaje al pasado inolvidable.

Luego de su exitoso paso por Unicenter, Era Cretácica 2 desembarca en Factory Parque Brown y promete una experiencia inolvidable para toda la familia. Más de 50 dinosaurios animatronics de última generación serán los protagonistas de un recorrido que confirma la potencia de los dinos a la hora de generar recuerdos para toda la familia.

¡ERA CRETÁCICA 2 LLEGA AL SUR DE LA CIUDAD!

Era Cretácica 2 es una exhibición de calidad internacional, que propone un "viaje en el tiempo". Dinosaurios de distintos tamaños, efectos especiales que potencian la experiencia, un laboratorio de experimentos científicos y una plaza de juegos en donde los más chicos podrán subirse a los dinos, ser paleontólogos y conocer en primera persona a Veloci, el velociraptor mascota de la expo.

Era Cretácica 2 es un viaje, educativo y entretenido a la vez, donde podrán sacarse todas las fotos que quieran recorriendo los momentos de aparición de las distintas especies de dinosaurios en la historia. Un recorrido sorprendente donde los dinosaurios vuelven a caminar entre nosotros en un espectáculo para todas las edades que transforma el aprendizaje en aventura y la historia en diversión.

¡ERA CRETÁCICA 2 LLEGA AL SUR DE LA CIUDAD!
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