Es policía, tiene dos hijos y debía más de $10 millones: la gente de Crónica la ayudó a saldar sus deudas para poder salir adelante

La crisis golpea fuerte a los argentinos, quienes día a día tienen que salir a ganarse un sueldo que no alcanza: las deudas golpean la puerta y aquejan a millones de personas.

Así es el caso de Yamila, una joven que es cadete de la policía y estaba "tapada por las deudas".

Ella quiso comprar una casilla para armarla para vivir con sus hijos. Desde hace unos años se endeudó. Esa deuda fue creciendo y tomó otra deuda para poder pagarla. Llegó a deber más de diez millones de pesos.

"Me levanto y voy a laburar. A veces quiero estar con él (su hijo más pequeño) y no puedo. Son muchas horas de servicio. Me endeudé mucho, me metí en préstamos y ahora estoy en una situación complicada", relató, en charla con Crónica.

Todo comenzó con un préstamo de 500 mil pesos: "Lo saqué, pero me fue corriendo el interés. De ahí, ese préstamo se hizo de 2 millones, porque no lo pude pagar. Saqué otro para pagar ese, y saqué otro para pagar ese. Después con lo poco que me quedó compré para hacer una casa de materiales, pero no me dio y compré machimbre para poder tapar un poco lo que tenía sin hacer en mi casilla. Pero cada vez que llueve se me inunda".

Y el sueldo no le alcanza. "No llego al millón de pesos, cobro cerca de 900. Y de ese número me quedan menos de 200 lucas, con las que compro las cosas que me faltan. Siempre se busca la manera para tener algo en casa. Hago de todo para que mi hijo pueda comer".

"Con las mutuales quiero saldar la deuda. Necesito que me dejen de sacar la plata para que quede mi sueldo limpio y continuar lo que estaba haciendo con mi casa", agregó.

El relato sin lugar a dudas conmovió a la audiencia de Crónica. Ella pasó su alias y recibió la solidaridad de un pueblo que conoce bien el presente que viven los argentinos, y busca la manera de ayudar.

A los pocos minutos, la aplicación lo decía todo: Yamila tenía los $10 millones para poder pagar las deudas. Sin esperar un segundo, el llanto irrumpió sobre ella y no lo pudo contener.

Casi sin poder hablar y con los ojos inundados de lágrimas, atinó a decir "gracias", sabiendo que toda una comunidad la ayudó para que pueda "revivir" y, finalmente, poder salir adelante. "Con eso queda mi sueldo limpio. Gracias", cerró.