Escondido entre las Sierras de Guasayán: un pueblo ideal para los amantes del trekking

Santiago del Estero guarda paisajes que van mucho más allá de las extensas llanuras. Hacia el oeste provincial, el relieve comienza a cambiar y aparecen sierras cubiertas por un intenso verde y caminos que se internan en escenarios ideales para las actividades al aire libre.

Entre estos rincones, una tranquila villa turística aparece resguardada por uno de los cordones más atractivos de la provincia. Allí es posible caminar, pedalear y ascender hasta puntos elevados para contemplar amplias panorámicas.

La abundante vegetación que cubre las serranías crea uno de los paisajes más característicos del entorno de Villa La Punta.

Un refugio entre las Sierras de Guasayán





Villa La Punta es una villa turística ubicada en el departamento Choya, en la provincia de Santiago del Estero, dentro del entorno de las Sierras de Guasayán.

Su privilegiada ubicación la convierte en uno de los destinos elegidos para descubrir un perfil diferente del territorio santiagueño, marcado por elevaciones, vegetación y actividades en contacto con el entorno.

Desde las zonas elevadas se obtiene una amplia panorámica de Villa La Punta, rodeada por el intenso verde del oeste santiagueño.

La pequeña localidad se encuentra a aproximadamente 148 kilómetros de Santiago del Estero capital, mientras que Termas de Río Hondo está a unos 167 kilómetros.

Uno de los principales encantos de la región son las Sierras de Guasayán, un cordón que sobresale por su riqueza natural. De hecho, a diferencia de otros sectores más áridos de la provincia, aquí la presencia de manantiales y pequeños cursos de agua favorece el desarrollo de una frondosa vegetación que modifica por completo el paisaje.

Esta diversidad también crea un importante refugio para la fauna silvestre y, especialmente, para numerosas especies de aves. De hecho, fue reconocida como una de las Áreas Importantes para la Conservación de las Aves (AICA).

Por otro lado, uno de los grandes atractivos es el Cerro de la Cruz. Su recorrido resulta especialmente atractivo para quienes disfrutan del senderismo y la aventura, ya que permite internarse en el escenario serrano y alcanzar sectores elevados desde donde apreciar el entorno.

El Cerro de la Cruz es uno de los grandes atractivos de Villa La Punta y propone una caminata entre las Sierras de Guasayán.

El mountain bike es otra de las actividades características. Los tranquilos caminos y senderos de Villa La Punta permiten recorrer las serranías sobre dos ruedas mientras se observan los paisajes y se escucha el canto de las aves.

La propuesta se amplía con caminatas y cabalgatas por el entorno de la reserva natural provincial. Estas alternativas permiten descubrir con mayor tranquilidad los diferentes ambientes de Guasayán y convierten al destino en una interesante base para quienes priorizan el turismo activo y el contacto con escenarios poco intervenidos.

El agua y la frondosa vegetación aportan una postal diferente al paisaje serrano que caracteriza a Villa La Punta.

Las Sierras de Guasayán también conservan un importante patrimonio cultural. En distintos sectores quedaron petroglifos y pinturas rupestres vinculados con los pueblos que habitaron antiguamente la región. Entre los sitios mencionados oficialmente aparecen los paredones próximos a Puerta Chiquita y las quebradas de la Casa del Tigre y de las Marcas.

La tranquilidad completa el atractivo de Villa La Punta, donde el ritmo de una pequeña población se combina con las posibilidades de aventura que ofrecen las serranías.