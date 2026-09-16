Español visitó Argentina, probó una parrilla para dos y quedó impactado con la "logística": "Todo perfectamente pensado"

Un joven español mostró en TikTok su reacción al comer una parrilla argentina y quedó sorprendido por la "logística" que esta conlleva.

El video se volvió viral. Entre las cosas que le llamaron la atención se encuentran la forma de servir la carne, el calor de la pequeña parrilla y hasta el lugar donde se prepara.

El influencer, conocido en la plataforma como "2marsal", ya había compartido otros videos en los que mostraba su sorpresa por distintas costumbres argentinas.

Esta vez, el protagonista fue un clásico de la gastronomía local: una parrilla con carne y papas servida directamente sobre una pequeña parrilla.

La reacción del español al probar una parrilla argentina

"Vamos a comer una parrilla para 2 personas y solo quiero que veáis esto", comenzó Marsal en su video mientras mostraba los distintos cortes de carne. La preparación estaba sobre una pequeña parrilla ubicada al lado de la calle.

El español quedó especialmente sorprendido por el sonido de la comida. "Escuchad eso, ¡buah!", expresó mientras señalaba cómo "chillaba" la carne.

Pero eso no fue todo. Al ver las papas y notar que la parrilla permitía conservar el calor, su reacción fue todavía mayor.

"Con patatitas, ¡buah!, ¡buah!, ¡buah!, y encima esto -la parrilla- conserva el calor. Es que está perfectamente pensado todo, ¡perfectamente pensado!", exclamó.