Especialistas en educación coinciden en que las habilidades socioemocionales sostienen y ordenan "el día después" de la escuela secundaria

Solo 3 de cada 10 jóvenes en situación de vulnerabilidad logra completar la escuela secundaria sin repetir ni abandonar y más del 42 por ciento de los adultos argentinos no terminó ese nivel, según el Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2022 (INDEC). Sobre ese diagnóstico trabaja desde hace dos décadas la Red Cimientos, un espacio que reúne a Fundación Cimientos con cinco organizaciones de la sociedad civil del interior del país. Este miércoles, la Red celebró sus 20 años de trabajo conjunto con un encuentro en el que puso en común lo aprendido en los territorios y abrió una pregunta que hoy resulta ineludible: qué ocurre con las y los jóvenes "el día después" de recibir el título.

Bajo el lema "Educación con futuro: habilidades socioemocionales para acompañar trayectorias de adolescentes y jóvenes", el evento se realizó en la sede de la Fundación Navarro Viola (CABA). Se concibió bajo una modalidad reducida y participativa, congregando a unos 60 referentes de embajadas, agencias de cooperación internacional, organismos multilaterales, gobiernos, universidades, institutos de investigación y organizaciones de la sociedad civil. Participó del encuentro la ministra de Educación y Trabajo de Catamarca, Verónica Soria y autoridades nacionales.

Durante la bienvenida, la directora ejecutiva de Fundación Cimientos, Mercedes Méndez Ribas, repasó el recorrido de la red. Nacida en 2006, la iniciativa surgió con el propósito de aliarse con otras organizaciones de la sociedad civil de distintas provincias para transferir la metodología de acompañamiento personalizado de la Fundación, potenciando así el alcance de un abordaje efectivo contra la deserción escolar.

"Hace ya 20 años decidimos que la mejor manera de llegar a más jóvenes no era abrir sedes, sino trabajar con organizaciones que ya conocían su comunidad. Hoy la Red Cimientos está integrada por seis organizaciones en cinco provincias (Salta, Tucumán, Misiones, Corrientes y Córdoba). Implementan una metodología común y las nuclea una convicción compartida: cuando las oportunidades educativas son desiguales, también se vuelven desiguales las oportunidades de construir un proyecto de vida", aseguró Méndez Ribas.

Florencia Gelabert Crisafulli, directora de Programas de Fundación Cimientos, presentó el enfoque que articula el trabajo de la Red y explicó: "En Cimientos creemos que todo estudiante puede construir una trayectoria educativa positiva. Las habilidades socioemocionales son parte de esa construcción: no se traen de casa, se aprenden."

Un panel central reunió a los referentes de Fundación Cimientos y de las cinco organizaciones aliadas: Federico Díaz Marino, de Fundación León (Tucumán); Macarena Patrón Costas, de Fundación Anpuy (Salta); Magdalena Navajas, de Fundación Brazos Abiertos (Misiones); Fernando Giménez, de Fundación Agrupar (Corrientes) y Josefina Paz, de Liga Educación (Córdoba). Con la moderación de Mauricio Terrón Miguez, coordinador de Asuntos Públicos de Fundación Cimientos, el intercambio recorrió los aprendizajes de dos décadas de trabajo conjunto: la realización de talleres de proyecto de vida en los últimos años del secundario, simulacros de entrevista laboral que realizan los jóvenes, jornadas abiertas a las comunidades y el seguimiento de los egresados una vez que dejan la escuela.

En equipo, las organizaciones de la Red implementan un programa llamado "Futuros Egresados", que acompaña actualmente a cerca de 4.000 estudiantes de nivel medio. A lo largo de sus dos décadas de historia, más de 20.000 jóvenes completaron la escuela secundaria gracias a ese acompañamiento. "Esto es muy valioso para cada uno de ellos y para la comunidad. Para la mayoría de estos jóvenes recibirse significa convertirse en la primera generación de su familia en terminar el secundario", subrayó Méndez Ribas.

Ornella Lotito, oficial de Educación de UNICEF Argentina, presentó el programa 2026-2030 de ese organismo, centrado en el desarrollo de habilidades y en la transformación digital de la educación. "El desarrollo de habilidades y la transformación digital son dos caras del mismo desafío: preparar a los adolescentes para un mundo que ya cambió. Las alianzas con organizaciones que trabajan en el territorio son indispensables para que ese enfoque llegue a quienes hoy están más lejos de la escuela", expresó.

En el cierre del encuentro, Méndez Ribas agradeció a las organizaciones que integran la red, a los aliados institucionales y a la cooperación internacional, y anticipó que la Red Cimientos trabajará en sistematizar los aprendizajes de estos veinte años para ponerlos a disposición de otras organizaciones y del debate de políticas educativas. "Veinte años nos enseñaron que ninguna organización aisladamente alcanza para abordar un problema educativo de semejante complejidad. El paso que sigue ahora es convertir lo que aprendimos en propuestas que otros puedan replicar", concluyó.

Entre quienes participaron del encuentro -y ratificaron que la educación sigue siendo un pilar de la sociedad- estuvieron: la directora nacional de Evaluación de Aprendizajes y Enseñanzas del Ministerio de Capital Humano, Magdalena Benvenuto y el secretario de Promoción Familiar y Fortalecimiento Comunitario de Villa Allende, Agustín González del Pino.

Por la cooperación internacional asistieron Andreas Fierro, oficial Sección de Políticas de la Delegación de la Unión Europea y Tamara Vinacur, especialista senior en Educación del BID. Del ámbito académico Gabriela Azar (Universidad de la Ciudad de Buenos Aires), Julián Rodríguez Priore y Lorena Bolzon (Universidad Austral), Natalia Zacarías (Fundación ICBC), Juan Cruz Hermida (UCA), Claudia Romero (Di Tella) y Ana Diamant (UBA).

También dijeron presente referentes de organizaciones de la sociedad civil: Magdalena Saieg (Fundación Navarro Viola, anfitriona del encuentro), Betina Rosental (Fundación Tzedaká), María Eugenia Carracedo (Argentinos por la Educación), Inés Pasman (Enseñá por Argentina), Bárbara Dellis (Junior Achievement), Sabrina Wernicke (Asociación Conciencia), Matías Figueroa (Hogar de Cristo), Marcos Roca (Fe y Alegría), Rocío Costa Teves (Córdoba Mejora), Juan Manuel Gauna (Unión de Clubes Parroquiales), así como también representantes de la Red Argentina de Cooperación Internacional y la Asociación de Ejecutivos en Desarrollo de Recursos para Organizaciones Sociales.