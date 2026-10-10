Este es el mapa de cortes para el fin de semana largo en el AMBA: obras, eventos y cancelaciones

Un nuevo fin de semana largo tiene lugar en Argentina y, para aquellos que quieran pasear por la Ciudad de Buenos Aires y alrededores, tienen que tener en cuenta una serie de cortes y disminución de servicios en el transporte para que la visita no sea problemática.

La movilidad en CABA y el Conurbano bonaerense sufrirá diversas modificaciones, debido a un esquema coordinado de cortes de tránsito motivado tanto por obras de infraestructura como por actividades deportivas.

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Cierre total en Autopista Dellepiane

El corte tendrá una duración de 24 horas y comenzará este sábado a las 7 en ambas manos. El objetivo es el montaje de una nueva pasarela peatonal a la altura de la calle Zinny, en Parque Avellaneda. Los trabajos están enmarcados en el plan de renovación integral que se llevan adelante en esa autopista.

Por eso, el Gobierno porteño y la empresa AUSA, a cargo de los trabajos, recomienda que, para quienes vayan en sentido al centro y evitar el corte, que será entre Avenida Argentina (Larrazábal) y Lacarra, usen la nueva colectora sur de la autopista.

Siguen las obras en la Autopista Dellepiane (Archivo).

Para quienes transiten en sentido a Provincia, sufrirán el corte desde el enlace la Autopista 25 de Mayo hasta Piedra Buena; allí el tránsito procedente de 25 de Mayo se desviará a autopista Perito Moreno, General Paz para tomar luego Riccheri como alternativa.

También se informó que, desde las 16 del sábado, se habilitará el tramo entre Av. Argentina y Piedra Buena para ingresar a la autopista, aunque continuará el desvío en la autopista 25 de Mayo.

Para el montaje de la pasarela peatonal, AUSA izará con dos grúas de gran porte las vigas principales de 25 metros y 150 toneladas de la pasarela Zinny, demolerá la antigua pasarela de Albariño y montará accesos al parador Piedra Buena del futuro Metrobús, ya que la nueva Dellepiane tendrá carriles centrales de doble sentida para colectivos, a los que se accederá desde los laterales a través de las nuevas pasarelas.

Situación en el tren Mitre

En tanto, los ramales Suárez y Mitre del tren Mitre no funcionarán por la obra de recambio del puente ferroviario de la avenida Luis María Campos y Dorrego, en Palermo. La interrupción comenzó el viernes y se prolongará hasta el lunes 12 inclusive.

La interrupción es total para el servicio en los ramales José León Suárez y Bartolomé Mitre, mientras que el Tigre funciona con sus frecuencias habituales.

El objetivo es el reemplazo del puente ferroviario sobre la avenida Luis María Campos, entre las estaciones Tres de Febrero y Ministro Carranza, en el marco de la Emergencia Ferroviaria. Al mismo tiempo, AUSA colocará pilotes entre las estaciones Drago y Urquiza para el futuro paso bajo nivel de la avenida Álvarez Thomas, que está en obra. Desde Trenes Argentinos informaron que "las tareas están sujetas a condiciones climáticas".

Corte en el tren Sarmiento

Por otra parte, el tren Sarmiento tampoco funcionará entre el sábado y el lunes, inclusive por lo que el martes se restablecerá el servicio normal. También se harán obras en el marco de la "emergencia ferroviaria". Se destaca la renovación integral de la mesa de mando de señales de Haedo; la actualización de señales entre Liniers y Villa Luro, el cambio de aparatos de vía en Caballito, renovación de vía sexta en Once y obras en andenes de Ramos Mejía, Morón y Ciudadela.

Aprovechando la interrupción del servicio, la empresa porteña AUSA renovará vías y desagües en los pasos bajo nivel de García Lorca, que ya está inaugurado, e Irigoyen, que continúa en obra.

Gran Fondo Buenos Aires

Finalmente, el evento de ciclismo tendrá cortes dinámicos que se realizarán el domingo 11 a partir de las 6 y la largada será en Parque Sarmiento. Se espera que haya 3.500 participantes en circuitos de 46 km y 129 km a lo largo de la Ciudad . Los cortes irán ocurriendo y se irán levantando a medida que avance el pelotón.

El trazado afectado será por la avenida General Paz, avenida Cantilo, avenida Lugones, Paseo del Bajo, avenida 9 de Julio Sur, Autopista 25 de Mayo y Autopista Perito Moreno.