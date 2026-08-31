Este peaje nacional aumentará un 130% y eliminará un beneficio clave para los conductores

En medio de una seguidilla de incrementos en los servicios, prepagas, alquileres y transporte, se sumó el anuncio del aumento en un peaje clave para la circulación entre dos provincias.

De este modo, las tarifas para vehículos particulares registrarán una suba del 130% en el trayecto de la Ruta Nacional 12 y el puente interprovincial General Belgrano, según figura en los pliegos aprobados por la Dirección Nacional de Vialidad.

Este corredor vial es fundamental para la circulación entre las provincias de Corrientes y Chaco.

Este peaje clave entre Corrientes y Chaco aumentó un 130%.

Un peaje clave aumentó un 130%

Tras la confirmación del incremento, se dio a conocer el nuevo cuadro tarifario: para la categoría de automóviles el valor pasó de $1.500 a $3.480.

Junto la suba de la tarifa, la Dirección Nacional de Vialidad autorizó la eliminación del reembolso dentro de las 24 horas, un beneficio que permitía realizar el trayecto de vuelta sin costo adicional dentro del mismo día.

Bajo la nueva modalidad de gestión privada, los usuarios deberán abonar la tarifa completa por cada paso de forma independiente.

Estas medidas tendrán un impacto considerable en el bolsillo de los usuarios frecuentes, entre los que se encuentran trabajadores y estudiantes que se desplazan entre ambas provincias diariamente.

De acuerdo a las implementaciones, un conductor que destinaba $1.500 diarios para completar el trayecto pasará a desembolsar $6.960 diarios para cubrir el camino de ida y vuelta.

En paralelo, se implementó una reestructuración en el corredor vial del Litoral que derivó en la desvinculación de 150 operarios que cumplían funciones en las cabinas de cobro ubicadas en el puente General Belgrano, Riachuelo e Ituzaingó, sobre la Ruta Nacional 12.

Asimismo, la licitación vigente establece la incorporación de sistemas automatizados de cobro del peaje mediante códigos QR y dispositivos digitales.