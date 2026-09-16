Esteros, palmares y atardeceres de película: el paraíso natural perfecto para una escapada

Argentina cuenta con destinos naturales que sorprenden por la diversidad de sus paisajes y se convierten en una excelente alternativa para quienes buscan alejarse por unos días del ruido de las grandes ciudades.

En el corazón de Corrientes aparece un verdadero refugio natural donde el agua y la vegetación dominan el horizonte. Además, los visitantes pueden observar animales silvestres, descubrir enormes palmeras y contemplar algunas de las postales más impactantes del Litoral.

El estero Santa Lucía es uno de los rincones más atractivos para descubrir dentro del área protegida.

El rincón argentino que parece una postal internacional

El Parque Nacional Mburucuyá es un área natural protegida ubicada en la provincia de Corrientes y dentro de la gran depresión de los Esteros del Iberá.

Con una superficie de 17.086 hectáreas, conserva ambientes de enorme riqueza natural y reúne especies pertenecientes al Espinal, el Chaco Húmedo y la Selva Paranaense.

La abundante fauna silvestre sorprende a quienes recorren los diferentes ambientes naturales de Mburucuyá.

Uno de sus grandes atractivos está en la variedad de paisajes que aparecen durante el recorrido. En su zona central predominan las sabanas abiertas, los pastizales y los característicos palmares de yatay, que se combinan con pequeños bosques de laureles y timbó.

Si se continúan los senderos aparecen desde cañadas, lagunas y hasta ambientes inundables que transforman por completo el escenario en cada estación del año.

Lagunas, esteros y vegetación acuática conforman algunas de las postales más características del parque.

Dentro de este enorme mosaico natural sobresale el estero Santa Lucía, ubicado hacia el sur del área protegida. El paisaje adquiere allí una belleza especial y, hacia el final de la jornada, se convierte en un sitio privilegiado para contemplar y fotografiar el atardecer.

En paralelo, la biodiversidad es otro de los grandes motivos para conocerlo. En Mburucuyá habitan carpinchos, zorros, corzuelas y aguará popés, además de numerosas especies vinculadas a los ambientes acuáticos. Para los amantes de las aves es especialmente atractivo: en el Parque Nacional fueron registradas más de 300 especies.

Los carpinchos forman parte de la enorme biodiversidad que puede encontrarse durante una visita a Mburucuyá.

Una de las mejores maneras de descubrir estos paisajes es caminando. El sendero Che Roga tiene 4,4 kilómetros entre ida y vuelta y atraviesa palmares jóvenes de yatay, montes y grandes lagunas. Su recorrido demanda aproximadamente dos horas y media y posee una dificultad media.

Otra alternativa es el sendero Yatay, un trayecto de 6,6 kilómetros que puede realizarse tanto a pie como en bicicleta. El camino atraviesa pastizales y montes hasta aproximarse al estero Santa Lucía, donde antiguas palmeras yatay dominan el horizonte y las aves acuáticas acompañan el recorrido.

Los atardeceres tiñen de tonos dorados los humedales y regalan una de las postales más impactantes del destino.

Quienes prefieran una experiencia más tranquila pueden optar por el sendero Histórico Tapé Porá, de apenas un kilómetro, que recupera relatos vinculados con las antiguas estancias Santa Teresa y Santa María.

También se encuentra el sendero botánico Troels Myndel Pedersen, de igual extensión y pensado para descubrir la historia de conservación del lugar.

Desde el aire se aprecia el impresionante mosaico de lagunas, montes, pastizales y humedales que protege el Parque Nacional Mburucuyá.

A la riqueza natural se suma una fuerte identidad cultural correntina. La localidad de Mburucuyá es reconocida por su vínculo con el chamamé y permite complementar la visita con paseos, cabalgatas y propuestas relacionadas con las tradiciones de la región.

De esta manera, el destino combina naturaleza, tranquilidad, aventura y cultura en un mismo recorrido. Entre humedales, senderos, fauna silvestre y palmeras que se recortan contra el cielo, Mburucuyá aparece como uno de esos rincones argentinos perfectos para bajar el ritmo y descubrir algunos de los paisajes más característicos de Corrientes.