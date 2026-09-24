Estuvieron varadas más de dos días en Jujuy por un vuelo cancelado y la aerolínea no les dio hotel ni comida: ¿Qué definió la Justicia?

La justicia condenó a una aerolínea a indemnizar a cuatro pasajeras que quedaron varadas por 56 horas en la provincia de Jujuy, y que tras la cancelación del vuelo, la empresa no les dio ninguna prestación.

Mientras que la demanda contra la aerolínea y una firma que prestaba servicios en tierra comenzó en junio de 2024, la sentencia consideró que la empresa no probó que las condiciones climáticas invocadas hubieran constituido un hecho inevitable que justificara el incumplimiento.

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Con relación al fallo, por gastos materiales, el Juzgado Nacional en lo Civil y Comercial Federal N.° 10 otorgó 120.000 pesos, a razón de 30.000 para cada pasajera. Aunque los comprobantes aportados no eran legibles, sostuvo que la permanencia fuera de destino presumía que las viajeras debieron efectuar desembolsos para alojarse, alimentarse y trasladarse.

Además, reconoció 1,6 millones de pesos por daño moral, con una reparación de 400.000 pesos para cada una. El fallo entendió que la pérdida de tiempo, incertidumbre y alteración de los planes de viaje excedieron una molestia derivada de un incumplimiento contractual.

El monto total a pagarle a las damnificadas





La condena quedó fijada en 1.720.000 pesos, más intereses desde la instancia de mediación hasta el pago efectivo. La aerolínea deberá abonar esa suma dentro de los diez días posteriores a que la sentencia quede firme.

Las costas vinculadas con la empresa de asistencia en tierra quedaron a cargo de las pasajeras, mientras que la aerolínea deberá afrontar las correspondientes al reclamo que perdió.

La resolución también destacó que, ante una demora superior a cuatro horas, las empresas aéreas deben proporcionar sin cargo comunicaciones, comidas, refrigerios, alojamiento y traslado terrestre entre el aeropuerto y el lugar de hospedaje. La demandada no demostró que hubiera cumplido esas obligaciones.

¿Cómo ocurrieron los hechos?





Según la presentación, las pasajeras (25, 27, 53 y 58 años) habían pasado unos días de descanso en Jujuy y tenían previsto regresar a Buenos Aires el 6 de junio de 2022 a las 19.29. Al llegar al aeropuerto, supieron que el vuelo previsto no partiría en el horario informado.

El servicio fue postergado para la madrugada del 7 de junio y luego cancelado. La empresa reprogramó el vuelo para el 8 de junio a las 18.41, aunque esa alternativa también sufrió cambios y no se concretó en el horario anunciado.

Finalmente, las viajeras partieron el 9 de junio a las 3 y arribaron a destino cerca de las 6. La demanda sostuvo que la espera se extendió más de dos días y debieron afrontar gastos de hospedaje, comida, farmacia y traslados.



