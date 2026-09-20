Ex combatientes regresaron a Malvinas para rendir homenaje a los caídos y desplegaron la bandera inspirada en la Selección Argentina

Una docena de excombatientes y familiares de soldados argentinos caídos durante la Guerra de Malvinas regresó a las islas 44 años después del conflicto para rendir homenaje a quienes murieron en combate.

La delegación visitó el cementerio argentino de Darwin y recorrió distintos escenarios vinculados con la guerra. Durante la estadía, los visitantes llevaron banderas y realizaron diferentes actividades para recordar a los soldados cuyos restos descansan allí.

Ex combatientes y familiares de soldados caídos en Malvinas les rindieron homenaje en el cementerio de Darwin

El grupo estuvo integrado por excombatientes de distintos puntos del país como La Matanza, La Plata, Avellaneda y Córdoba, así como también familiares de soldados caídos y periodistas. Durante una semana recorrieron Puerto Argentino y otros lugares relacionados con los combates de 1982.

Para algunos de los integrantes, el regreso significó volver por primera vez al territorio donde combatieron décadas atrás y reencontrarse con espacios vinculados directamente con sus experiencias durante la guerra. La delegación recorrió lugares como Monte Longdon, Sapper Hill y otros puntos donde tuvieron lugar enfrentamientos durante el conflicto del Atlántico Sur.

Algunos ex combatientes regresaron por primera vez desde que terminó la Guerra. La visita se realizó para rendir homenaje a sus compañeros caídos, aunque también para cerrar las heridas. (Foto: EFE)

Durante la visita también se produjo una escena particularmente vinculada con la actualidad deportiva argentina. El grupo llevó una bandera con la leyenda "Las Malvinas son argentinas".

La bandera replicó la forma y la tipografía de otra que habían mostrado jugadores de la Selección Argentina después de la victoria frente a Inglaterra en el Mundial de fútbol de 2026.

El gesto conectó el recuerdo de la guerra con una expresión que había aparecido previamente en el contexto deportivo y que los visitantes trasladaron al cementerio de Darwin.

Según Noticias Argentinas, el viaje finalizó el viernes después de completar los homenajes y las recorridas por distintos puntos de las islas.

Familiares de soldados caídos también participaron de la expedición a las Islas Malvinas. (Foto: EFE)

Los testimonios de los excombatientes durante el viaje

La agencia EFE, que fue la que cubrió la visita, recogió los testimonios de los excombatientes Ramón Robles y Eduardo Albornoz, quienes recordaron sus experiencias durante la visita.

"Este para nosotros es un viaje humanitario. Es muy importante venir acá para cerrar esta historia", expresó Robles al referirse al sentido que tuvo para el grupo regresar a las islas.

En otro tramo de su testimonio, Robles realizó una interpretación política sobre las consecuencias de la guerra y cuestionó las decisiones tomadas por el gobierno argentino de 1982: "Nuestro gobierno de ese momento lo que hizo fue hacerles un favor a los habitantes de las islas porque hoy son los millonarios de la zona".

Albornoz, por su parte, recordó las condiciones que atravesaron muchos de los jóvenes enviados al conflicto. "En ese momento todos teníamos un mes de incorporados al servicio militar", señaló. "En ese tiempo todos bajamos 14 o 15 kilos", agregó.