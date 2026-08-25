EXCLUSIVO: el mapa del endeudamiento familiar en Argentina

El impacto del deterioro económico en los hogares argentinos encendió las alarmas del sistema financiero y social.



En esta jornada, de acuerdo al informe presentado en la histórica pantalla de Crónica TV por la mesa periodística de Siempre Noticias -integrada por Pampa Mónaco, Agustina Díaz, Natalia Vacarezza y Ricardo Fioravanti-, la mora crediticia y el sobreendeudamiento ya no son casos aislados, sino un fenómeno estructural que se concentra fuertemente en la principal demarcación geográfica del país.

El análisis expuesto sobre el mapa nacional revela que el estrés financiero alcanzó niveles críticos en el ámbito bonaerense, empujando a miles de familias a recurrir al financiamiento no solo para bienes durables, sino para el consumo diario y el pago de servicios básicos.