¡EXCLUSIVO! Estafado, Brian Lanzellota habló en Crónica: "Terminó convenciéndome de que tenía que poner la plata y sorprenderlo con el pedido terminado"

Lo que prometía ser el salto definitivo para "Bien Limpio", el microemprendimiento familiar de papel higiénico que Brian Lanzelotta lleva adelante junto a su hermano, se transformó en una pesadilla económica y emocional.

Un presunto cliente que dijo llamarse "Mario" lo contactó por teléfono para encargarle un equipo completo: un camión con acoplado semi destinado a abastecer provincias.

"Nos saludó por teléfono, como hace todo el mundo. Me dijo que quería un equipo completo y que, si salía todo bien, nos iba a pedir cada 15 días. Nunca me peleó el precio. Al principio le exigí una seña porque no tenía la estructura para bancar un pedido tan grande, pero en el afán de convencerlo de que me transfiriera, terminó convenciéndome él a mí de que yo tenía que poner la plata y sorprenderlo con el pedido terminado", relató Lanzelotta.

Para financiar los insumos -bobinas, conos, bolsas y papel-, el suegro de Brian solicitó un préstamo personal de 14 millones de pesos a 36 cuotas. Con ese capital y la ayuda de familiares y amigos, trabajaron día y noche durante una semana ininterrumpida para fabricar 3.100 bolsones.

La trampa: transferencias truchas y la respuesta de la Inteligencia Artificial

El sábado programado para la carga, las alertas comenzaron a encenderse cuando la transferencia del pago no impactaba en la cuenta bancaria.

Frente a los reclamos de Brian, el estafador utilizó maniobras psicológicas y evasivas: primero alegó un error en el número de documento por parte de su contadora y luego envió un segundo comprobante aduciendo una "transferencia diferida" por tratarse de un día no hábil.

"Le dije que no podía cargar el pedido si no se acreditaba la plata. Él me decía: ‘Llamá a tu banco y consultale a ver si lo que te digo es verdad'. Como era fin de semana no había atención personalizada, así que consulté al chatbot con Inteligencia Artificial del banco. Le pregunté si era normal que un comprobante no impactara en el momento y la IA me contestó que sí, que podía tardar entre 24 y 48 horas por ser fin de semana. Era exacto lo que me decía el cliente. Dije ‘bueno, tiene razón Mario' y dejé que se llevaran el camión. El lunes el pago nunca llegó", explicó con impotencia el cantante y emprendedor.

Pistas en Mendoza y la pasividad de la Justicia

A pesar del golpe económico, la solidaridad en las redes sociales permitió reconstruir la ruta del delito.

Tras subir un video relatando el hecho, vecinos de la localidad de Palmira, en la provincia de Mendoza, le enviaron fotos, videos y la ubicación exacta de dónde bajaron los 3.100 bolsones.