¡EXCLUSIVO! Rufino quiere vivir: la conmovedora cruzada de una familia que necesita ayuda

Todos podemos ayudar. Rufino tiene 7 años y padece parálisis cerebral a causa de una grave hipoxia (falta de oxígeno) sufrida durante su nacimiento por una supuesta mala praxis médica, según denunció su familia en exclusiva en los históricos estudios de Crónica TV..

Pese a que los médicos le dieron solo 48 horas de vida al nacer, su familia nunca se dio por vencida y logró un desarrollo significativo mediante estimulación temprana.

Rufino actualmente asiste a segundo grado en la Escuela N.º 19 de la localidad rural de Los Pinos (Balcarce), donde está completamente integrado junto a sus compañeros y docentes.

Ahora, la familia de "Ruffy" busca viajar a Bangalore, India, el próximo 8 de octubre para someterlo a un innovador tratamiento de neuroregeneración celular llamado Cytotron.

Según revelaron, "el costo total asciende a 90.000 dólares para cubrir tres ciclos del tratamiento" .

Durante una emisión especial en vivo de Crónica TV, en pleno Día de las Niñeces, la familia se presentó junto a los conductores Chiche Gelblung, Carlos Stroker y Tamara Bezares para apelar a la solidaridad de la audiencia a través del alias todos.por.rufino.

Allí, Jennifer, la mámá del menor detalló: "Es un tratamiento que consiste en un resonador al que se somete todos los días durante 28 días consecutivos, una hora por día. Es algo magnético que actúa a nivel cerebral y regenera el tejido dañado... activa las células y se forman nuevos circuitos." .

Luego, agregó: "Nos enteramos viendo la película 'Los dos hemisferios de Lucca'. Empezamos a contactar familias y médicos. Hacía dos años que buscaba este turno y jamás me di por vencida." .

Sobre el impacto en la vida diaria de Rufino comentó:"Ruffy tiene muchos problemas de deglución; le cuesta mucho comer y tomar agua, se ahoga. Pensábamos ponerle botón gástrico, pero los médicos de India nos dijeron que no era necesario, que con este tratamiento él lo iba a lograr."

Mientras que al respecto de la rutina familiar y el esfuerzo diario dijo: "Él respira por la boca, entonces si queda boca arriba se ahoga. Lo tenemos que acostar de costado y vigilarlo toda la noche... Su hermanita Rebeca también ayuda; cuando Rufino toma la medicación o se ahoga, ella viene corriendo a asistirlo.".

A su turno, Rubén papá del nene mostró en tiempo real cómo la audiencia de Crónica TV respondía activamente a la colecta: "Vamos en $2.700.000... Pasamos a $4.000.000... Ya vamos en $7.700.000... Y ahora superamos los $9.000.000."

En paralelo, los periodistas en el estudio aportaron su opinión. Así, Tamara Bezares:"Es importante destacar la tecnología del Cytotron en India, que permite la recuperación celular... Pero además, remarcar el esfuerzo de esta familia, de Jenny y Rubén, que no duermen de noche para cuidar la respiración de Rufino."

Y Carlos Stroker señaló:"Es impresionante cómo el público de Crónica, que sabemos que le cuesta muchísimo todo y colabora de a 100 pesos, se movilizó para cambiarle la realidad a Rufino."

En esta línea, previo a concluir, Chiche Gelblung: "Lo importante es ayudar a este chico. Faltan etapas por cubrir, pero la solidaridad de la gente está permitiendo avanzar hacia ese objetivo."

IMPORTANTE: Estado de la causa y cómo ayudar