Arrancó el éxodo por el fin de semana largo: ¿Cuáles son los destinos más elegidos por los argentinos?

Con la llegada de un nuevo fin de semana largo, muchos son los que eligen diversos sitios de nuestro país para conocer o tomar un descanso de cara a lo que falta de este año.

Crónica TV estuvo presente en el Aeroparque Jorge Newbery y dialogó con varios pasajeros nacionales y extranjeros que decidieron pasear por varios sitios de nuestro país.

Un hombre con su esposa, procedentes de México, decidieron pasar unos días en Argentina, y comentaron: "Llegamos hace dos días y estuvimos en Buenos Aires viendo Caminito y Recoleta, y ahora vamos con destino a San Carlos de Bariloche para conocer, porque es la primera vez que venimos acá. Compré pesos argentinos aunque todavía me cuesta el tipo de cambio".

Los destinos más elegidos por los turistas locales y extranjeros son Córdoba, San Carlos de Bariloche, Puerto Iguazú y Mar del Plata, que tuvieron un alza del 4,16% con relación al año pasado y hubo un aumento del 60% en los paquetes turísticos. Además, se calcula un gasto promedio de 1.072.600 pesos por familia para este fin de semana largo.

Otras palabras "viajeras"

Otro testimonio fueron los de Joaquín y Julieta, quienes son oriundos de la provincia de Neuquén y pasaron unos días en la ciudad de Buenos Aires.

"Nos volvemos a Neuquén tras estar unos días acá, nos sorprendió la cantidad de gente que hay y el ruido, teniendo en cuenta que allá es más tranquilo. Fuimos a ver el Obelisco y el Teatro Colón y nos gustó mucho", dijeron.

Finalmente, una mujer de nombre Mercedes contó: "Nos vamos a Esquel porque nos gusta mucho y ya fuimos varias veces. Está caro el pasaje y más allá de que lo sacamos con turno, pagamos 600 mil pesos ida y vuelta más la estadía. Tenemos dos hora y media de viaje".