Expensas dieron el mayor salto mensual del año

La expensa promedio en los edificios del país llegó a 295.336 pesos en julio, un 5,52% más que en junio. Se trata del mayor salto mensual registrado en lo que va del año, según el relevamiento de Octopus Proptech sobre más de 5.500 consorcios y 170.000 hogares de todo el país. De esta manera, el gasto en expensas y alquileres para quienes viven en la ciudad de Buenos Aires se acerca a un millón de pesos mensuales, superando el 50% del salario promedio. Esta situación afecta directamente el ingreso disponible de las familias y condiciona su calidad de vida.

"En julio volvimos a ver una aceleración relevante, empujada en gran parte por la recomposición de sueldos y cargas sociales de mitad de año, que en un solo mes pasó a representar más de un tercio de la expensa total", explicó Nicolás Baccigalupo, CEO de Octopus Proptech.

El directivo agregó que se trata de "un comportamiento habitual en los meses de aguinaldo" y remarcó que, más allá de la desinflación general de la economía, los rubros salariales siguen siendo el principal factor de volatilidad en el costo de vivir en un edificio.

Panorama en CABA

Las expensas realmente toman cada vez más peso en el bolsillo de quienes tienen que abonarlas y van subiendo por encima del nivel general de la inflación. Este gasto fijo, sumado al alquiler, plantea un desafío para quienes buscan acceder o permanecer en una vivienda en la ciudad de Buenos Aires. El incremento del 5,5% superó tanto las estimaciones de inflación como el ajuste de otros gastos corrientes.

Según el estudio, el costo de alquilar un monoambiente en julio rondó los 761.000 pesos, mientras que un departamento de dos ambientes alcanzó los 873.000 pesos y uno de tres ambientes superó el millón cien mil pesos. Entonces hay que hablar aproximadamente un millón de pesos para empezar a hablar del departamento más chiquito con las expensas incluidas. Este monto no incluye tarifas de servicios públicos.

En tanto, el último relevamiento de la Universidad de Buenos Aires (UBA) calculó la canasta de servicios públicos en torno a 300.000 pesos mensuales. Este valor contempla agua, gas, electricidad y transporte. De este modo, el gasto fijo en vivienda y servicios supera el millón de pesos, sin considerar otros consumos esenciales.

El peso de estos gastos adquiere mayor relevancia al compararse con el ingreso promedio. Según la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (Ripte), el salario promedio de los trabajadores en relación de dependencia en mayo se ubicó en 1.800.000 pesos.

Así, ya se tiene que hablar de la mitad de un sueldo solamente en alquiler, expensas, más la canasta de servicios, que se iría a 1.300.000 pesos. El monto destinado a vivienda y servicios representa aproximadamente tres cuartas partes del salario de muchos trabajadores. Esto genera dificultades para afrontar otros compromisos, como el pago de deudas, y limita la capacidad de consumo de los hogares.

El valor de las expensas, junto con el de los alquileres y servicios públicos, define el piso de ingresos necesario para acceder a una vivienda en la ciudad de Buenos Aires. La comparación con el salario promedio deja en evidencia la magnitud del esfuerzo económico que enfrentan propietarios e inquilinos en la actualidad.