Expertos confirmaron el punto máximo de "El Niño" y cuándo llegará a su fin

El clima mundial podría atravesar un período excepcional durante los próximos meses.

Los especialistas siguen de cerca la evolución de "El Niño", un fenómeno oceánico que modifica los patrones meteorológicos y puede favorecer sequías, inundaciones y olas de calor.

Las previsiones internacionales advierten sobre la posibilidad de que este episodio alcance una intensidad extraordinaria.

Su evolución también genera preocupación por el impacto que podría tener sobre la producción de alimentos y las temperaturas globales.

"El Niño" se intensifica y podría alcanzar valores récord





La Organización Meteorológica Mundial (OMM) informó que las condiciones de El Niño se establecieron oficialmente durante junio de 2026. Desde entonces, los indicadores oceánicos mostraron un aumento significativo.

El fenómeno aparece cuando las aguas superficiales del Pacífico ecuatorial central y oriental se calientan por encima de los valores habituales. Suele presentarse cada dos a siete años y modifica la circulación atmosférica.

Uno de los indicadores principales es el índice Niño 3.4, que pasó de una anomalía de +1,6 °C en junio a +2,5 °C en agosto. Las proyecciones citadas anticipan que podría llegar a unos +3,7 °C durante octubre, noviembre y diciembre.

Qué efectos puede provocar en distintas partes del mundo





Los episodios intensos de El Niño se relacionan con fenómenos meteorológicos extremos, aunque sus consecuencias varían según la región.

Entre los riesgos se encuentran las sequías prolongadas, las inundaciones repentinas y los incendios forestales.

Las regiones tropicales suelen experimentar los impactos más directos. En otros lugares, las alteraciones atmosféricas pueden favorecer condiciones inusuales, como inviernos más suaves o húmedos en algunas zonas de Europa.

Entre los principales riesgos mencionados por los especialistas se encuentran:

Inundaciones : mayor exposición en sectores de América del Sur, África oriental y otras regiones.

Sequías e incendios : riesgo elevado en partes de Australia, el norte de América del Sur e Indonesia.

Alteraciones agrícolas: posibles pérdidas de cultivos y dificultades para garantizar el abastecimiento de alimentos.

Cómo podría afectar a los alimentos y las exportaciones





Las consecuencias no se limitan al clima. Las alteraciones en las lluvias y la disponibilidad de agua también pueden perjudicar la producción agrícola y repercutir en el comercio internacional.

En Nicaragua, por ejemplo, la falta de precipitaciones puede afectar cultivos como el maíz y las judías. En Colombia, el noreste de Brasil y la India, las restricciones de agua podrían complicar la producción bajo riego.

Estos problemas pueden reducir los ingresos de los productores, aumentar la inseguridad alimentaria y afectar las exportaciones.

Por esa razón, los especialistas también siguen de cerca las consecuencias económicas del fenómeno.

Cuándo llegará al punto máximo y cuándo terminará "El Niño"





Las previsiones de la OMM indican que El Niño alcanzaría su punto máximo en diciembre de 2026 y podría mantenerse durante los primeros meses del año siguiente.

La secretaria general del organismo, Celeste Saulo, señaló que existe una probabilidad cercana al 100% de que el fenómeno persista hasta febrero de 2027, de acuerdo con las proyecciones difundidas.

La información también anticipa que el episodio podría continuar hasta la primavera de 2027.

Aunque el fenómeno comience a debilitarse, algunos efectos meteorológicos podrían prolongarse más allá de su fase de mayor intensidad.

El cambio climático puede agravar sus consecuencias





El Niño también preocupa por su interacción con el calentamiento global.

Si bien el fenómeno eleva temporalmente la temperatura media del planeta, sus efectos se suman a los provocados por las emisiones humanas de gases de efecto invernadero.

La temperatura media global ya aumentó aproximadamente entre 1,3 °C y 1,4 °C respecto de los niveles preindustriales, según los datos citados en el texto original.

Además, investigaciones recientes mencionadas en el informe señalan que el cambio climático podría estar intensificando los episodios de El Niño.

Esto aumenta la preocupación por los impactos de un fenómeno que libera calor almacenado en el océano.

Por qué 2027 podría ser un año clave para el clima





La combinación de un océano excepcionalmente cálido y el calentamiento global podría favorecer nuevos récords de temperatura.

Por eso, los especialistas siguen de cerca las proyecciones para los próximos meses.

El comportamiento de El Niño será determinante para comprender la evolución de las temperaturas y los riesgos meteorológicos en distintas regiones.

Su intensidad, duración y efectos concretos dependerán de cómo evolucione el sistema climático durante los próximos meses.