Extra alimentario para AUH y AUE: cómo cobrar los $58.098 de ANSES en septiembre

El calendario de pagos de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) para septiembre ya está en marcha y las familias que reciben asignaciones pueden acceder, además del haber mensual, a distintos complementos económicos.

Entre ellos se encuentra un beneficio de $58.098 destinado a acompañar la alimentación durante el embarazo y los primeros años de vida.

Se trata del Complemento Leche del Plan de los Mil Días, una asistencia que se acredita directamente en las cuentas de quienes cumplen con los requisitos.

El monto se suma a otros beneficios que pueden corresponder, como la Prestación Alimentar, y no requiere una inscripción específica para quienes ya reúnen las condiciones.

AUH y AUE: cómo cobrar $58.098 en septiembre





El extra de $58.098 corresponde al Complemento Leche, un beneficio destinado a reforzar los recursos para la alimentación durante el embarazo y la primera infancia.

Pueden acceder:

Titulares de AUH: madres o personas titulares que tengan a cargo niños y niñas desde el nacimiento hasta el mes en que cumplen los 3 años de edad.

madres o personas titulares que tengan a cargo niños y niñas desde el nacimiento hasta el mes en que cumplen los 3 años de edad. Titulares de AUE: mujeres gestantes durante todo el período del embarazo.





El beneficio se acredita directamente junto con las prestaciones correspondientes, siempre que la persona reúna las condiciones establecidas por la ANSES.

El Complemento Leche forma parte del esquema de asistencia previsto dentro del Plan de los Mil Días, cuyo objetivo es acompañar la alimentación y el desarrollo durante una etapa considerada central de la primera infancia.

Además, este importe puede coexistir con otros beneficios. Por ejemplo, las familias que reúnen los requisitos correspondientes pueden cobrar también la Prestación Alimentar, por lo que el ingreso total de septiembre puede estar compuesto por la asignación mensual y distintos complementos.

Las beneficiarias de las asignaciones sociales pueden recibir el extra del Complemento Leche junto con la Tarjeta Alimentar, según corresponda.

¿Cómo consultar la acreditación del extra en septiembre de 2026?

Las beneficiarias pueden verificar desde la plataforma oficial si el Complemento Leche fue incorporado a la liquidación del mes. Para hacerlo, deben seguir estos pasos:

Ingresar a mi ANSES utilizando el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social. Entrar en la sección "Hijos". Seleccionar la opción "Mis Asignaciones". Revisar el detalle de la liquidación y buscar el concepto "Apoyo Alimentario Leche 1000 Días".

De esta manera, la persona titular puede comprobar si el extra de $58.098 aparece incluido junto con el pago de la AUH o la AUE.

¿Cuáles son las fechas de cobro confirmadas para septiembre de 2026?





El calendario de pagos se organiza de acuerdo con la terminación del DNI de cada titular. Para la Asignación Universal por Hijo (AUH) y SUAF, las fechas son:

DNI terminado en 0: martes 8 de septiembre de 2026.

martes 8 de septiembre de 2026. DNI terminado en 1: miércoles 9 de septiembre.

miércoles 9 de septiembre. DNI terminado en 2: jueves 10 de septiembre.

jueves 10 de septiembre. DNI terminado en 3: viernes 11 de septiembre.

viernes 11 de septiembre. DNI terminado en 4: lunes 14 de septiembre.

lunes 14 de septiembre. DNI terminado en 5: martes 15 de septiembre.

martes 15 de septiembre. DNI terminado en 6: miércoles 16 de septiembre.

miércoles 16 de septiembre. DNI terminado en 7: jueves 17 de septiembre.

jueves 17 de septiembre. DNI terminado en 8: viernes 18 de septiembre.

viernes 18 de septiembre. DNI terminado en 9: lunes 21 de septiembre.





En el caso de la Asignación Universal por Embarazo (AUE), el cronograma se extiende unos días más:

DNI terminado en 0: jueves 10 de septiembre de 2026.

jueves 10 de septiembre de 2026. DNI terminado en 1: viernes 11 de septiembre.

viernes 11 de septiembre. DNI terminado en 2: lunes 14 de septiembre.

lunes 14 de septiembre. DNI terminado en 3: martes 15 de septiembre.

martes 15 de septiembre. DNI terminado en 4: miércoles 16 de septiembre.

miércoles 16 de septiembre. DNI terminado en 5: jueves 17 de septiembre.

jueves 17 de septiembre. DNI terminado en 6: viernes 18 de septiembre.

viernes 18 de septiembre. DNI terminado en 7: lunes 21 de septiembre.

lunes 21 de septiembre. DNI terminado en 8: martes 22 de septiembre.

martes 22 de septiembre. DNI terminado en 9: miércoles 23 de septiembre.

El Complemento Leche se acredita dentro del esquema de pagos correspondiente a cada prestación, por lo que la fecha concreta dependerá de si la persona es titular de AUH o AUE y de la terminación de su DNI.