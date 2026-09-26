Facundo Moyano reapareció en TV y habló del vínculo con Candela Arizaga

Facundo Moyano volvió a aparecer públicamente durante una entrevista con Moria Casán. El dirigente habló sobre la relación con su expareja, Candela Arizaga.

El encuentro fue analizado en "El Run Run del Espectáculo" de Crónica, donde Lío Pecoraro, Fernando Piaggio y el panel repasaron los detalles de la polémica y las declaraciones del ex diputado.

Cabe recordar que Moyano está imputado por presunta desobediencia judicial, a raíz de un supuesto encuentro con Candela Arizaga pese a la medida que le impedía acercarse y mantener contacto con ella.

Sus declaraciones sobre el episodio con Candela Arizaga

Moyano negó haber cometido los delitos que se investigan. "Yo hablo ahora porque no hice nada, por lo menos no hice nada de los delitos que se me endilgan... Si lo hago con mala cara me critican, si lo hago con buena cara dicen 'está muy tranquilo', si no hablo es porque no hablo, si hablo es porque hablo", sostuvo.

Sobre el episodio de salud que atravesó Arizaga, explicó: "No dije que Candela tuvo un paro porque me quise hacer el héroe, fue porque se desmayó o tuvo una experiencia cercana a la muerte, o tuvo algo que yo la vi fiambre y le hice -capaz que no sirve para nada- RCP".

Además, aseguró que no puede determinar qué le ocurrió porque no es médico, aunque relató que llamó a la Policía al creer que había sufrido un paro cardíaco.

El exdiputado también rechazó las acusaciones por violencia de género, privación ilegítima de la libertad y otros delitos que se investigan.

"La justicia está investigando tres delitos: producción de drogas, privación ilegítima de la libertad y violencia de género. Ninguna de esas tres cosas pasaron", afirmó.

Sobre la restricción, agregó: "Nunca violé la perimetral, entonces ya está. Lo que sí quiero es ver a Candela de una vez por todas, ya está. Querían esto, no hay ningún tipo de indicio de nada, no hay violencia".

Qué se investiga en la causa contra Facundo Moyano

En paralelo a su reaparición televisiva, Moyano enfrenta nuevas novedades en el expediente. La Justicia lo imputó por presunta desobediencia a raíz de una posible violación de la restricción perimetral de 300 metros que debía mantener respecto de Arizaga.

En ese marco, se investiga si ambos se encontraron en un hotel de cinco estrellas del centro porteño.

Esta imputación se suma a la investigación previa por presuntas lesiones leves agravadas en contexto de violencia de género y privación ilegítima de la libertad.

En medio del avance del expediente, además, sus abogados Alfredo Gascón y Miguel Molina dejaron la defensa por "desavenencias insalvables en la estrategia", por lo que el dirigente tuvo que designar nuevos representantes legales.

Frente a la exposición pública del caso, Moyano también habló sobre su estado emocional y aseguró: "Lloré a la noche ayer, pero le pedí a Dios... Obviamente, no soy ignorante y no soy soberbio, creo que hay una energía superior".

Facundo Moyano pidió que se levante la restricción perimetral para poder volver a ver a Candela Arizaga.

Asimismo, Moyano sostuvo que no está enojado con nadie. A lo largo de la entrevista, insistió en que Arizaga había atravesado un brote y aseguró contar con pruebas para respaldar su versión, motivo por el que, según explicó, se mantiene "tranquilo".

La entrevista tuvo lugar el viernes por la mañana y despertó repercusiones rápidamente en redes sociales. Los usuarios comentaron tanto algunas de las respuestas de Moyano como la manera en que se desenvolvió durante la charla.