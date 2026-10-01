Falleció a los 100 años Peppino Mazzullo, la histórica voz de Topo Gigio

Peppino Mazzullo, el actor italiano que durante décadas le dio su voz a Topo Gigio, murió este miércoles a los 100 años en su casa de Santo Stefano di Briga, en la provincia de Messina. El intérprete había cumplido un siglo de vida el pasado 6 de junio.

Mazzullo comenzó a interpretar al popular ratón en 1961 y siguió vinculado al famoso personaje durante 45 años, hasta su retiro en 2006. Su particular registro infantil fue fundamental para construir la personalidad del Topo Gigio, que marcó a varias generaciones.

El actor italiano fue la voz del famoso personaje durante 45 años.

En esa línea, el actor se definía como "creador de voces" antes que como actor de doblaje o imitador. A lo largo de su carrera desarrolló una interpretación caracterizada por un tono inocente, cariñoso y con un particular sentido del humor.

Además de su trabajo con Topo Gigio, Mazzullo tuvo una extensa trayectoria en el teatro y la televisión italiana. Comenzó su carrera profesional en 1950 y trabajó con compañías teatrales y con la RAI.

Topo Gigio había sido creado en 1959 por la artista y titiritera Maria Perego. Ese mismo año apareció por primera vez en la televisión italiana, aunque inicialmente tuvo la voz del cantante Domenico Modugno.

Una de las frases más recordadas del personaje fue "Ma cosa mi dici mai?", que quedó asociada a su identidad.

En Argentina, el conductor y actor uruguayo Juan Carlos Mareco, conocido como "Pinocho", fue quien le dio voz e interactuó con el entrañable títere.