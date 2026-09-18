Fallo a favor de Barrionuevo: la Justicia ordenó al Gobierno certificar a las autoridades electas de UTHGRA

La Justicia ordenó al Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, certificar las autoridades de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA), electas en el acto eleccionario del 29 de diciembre de 2025, luego de hacer lugar al pedido realizado por el secretario general del sindicato, Luis Barrionuevo.

La decisión de la Sala VI pone fin a más de ocho meses de silencio administrativo. UTHGRA había iniciado el trámite el 30 de diciembre de 2025, un día después de las elecciones en las que la Lista Celeste "17 de Octubre", encabezada por Barrionuevo, obtuvo 121.334 votos positivos y fue proclamada por la Junta Electoral Central.

El tribunal señaló que no se observan decisiones que afecten la regularidad de los comicios realizados el 29 de diciembre de 2025. Además, sostuvo que el perjuicio generado por el Estado Nacional se proyectaba sobre el sindicato, su funcionamiento institucional y el salario de los trabajadores comprendidos en los acuerdos paritarios.

Desde UTHGRA celebraron la decisión judicial como "una reivindicación de la voluntad de más de 121 mil afiliados que se expresaron en las urnas", y como "un límite claro a los intentos de prolongar una intervención de hecho sobre la vida institucional del sindicato".