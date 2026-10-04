Fallo insólito en Rosario: no pagó la cuota alimentaria durante 3 años y le cobrarán la deuda en la boleta de luz

En Rosario, provincia de Santa Fe, un padre llevaba más de tres años sin cumplir con su obligación de pagar la cuota alimentaria de sus hijos.

Ahora, la Justicia rosarina resolvió implementar una medida poco habitual para intentar garantizar que los menores reciban el dinero correspondiente.

La jueza Andrea Mariel Brunetti ordenó que la deuda alimentaria sea incorporada a la boleta del servicio eléctrico del hombre. La decisión llegó después de otras sanciones que no lograron que el deudor regularizara los pagos destinados a sus hijos.

Entre ellas se encontraban la suspensión de la licencia de conducir y la inscripción en el registro de deudores alimentarios.

No pagó la cuota alimentaria de sus hijos por más de tres años

El mecanismo dispuesto por la Justicia establece que la empresa prestadora de electricidad incorpore el monto correspondiente como un ítem dentro de la factura mensual.

La compañía deberá actuar como agente de retención y transferir el dinero directamente a una cuenta judicial destinada a los beneficiarios. De esta manera, el pago deja de depender exclusivamente de la voluntad del padre que incumplió con la obligación establecida judicialmente.

La medida también contempla un corte del suministro si el deudor continúa sin pagar el importe incorporado a la factura, aunque Brunetti aclaró que el corte del servicio no se produce automáticamente ante la incorporación del monto.

Primero se debe notificar al deudor y, solamente si la deuda persiste, la empresa queda habilitada para avanzar con la interrupción del suministro.

El mecanismo impuesto por la Justicia establece que la empresa eléctrica puede actuar como agente recaudador y sumar el monto de la deuda en la boleta del padre. En caso de incumplimiento, la entidad puede cortar el servicio de luz.

Por qué la Justicia aplicó una medida tan particular

La decisión fue fundamentada en el artículo 553 del Código Civil y Comercial, que permite adoptar medidas razonables para garantizar la eficacia de las sentencias de alimentos.

Según explicó Brunetti, la herramienta utilizada responde a la necesidad de encontrar mecanismos efectivos cuando las sanciones anteriores no consiguen modificar la conducta del deudor.

La medida se encuentra vinculada con el carácter fundamental del derecho alimentario de niñas, niños y adolescentes.

Por qué se considera un caso de violencia económica

La magistrada definió el incumplimiento alimentario como una forma de violencia económica y señaló sus consecuencias sobre los menores.

"Todo incumplimiento alimentario vulnera el derecho humano fundamental de niñas, niños y adolescentes. Impide que puedan crecer, educarse, obtener salud y acceder a una vida digna", sostuvo Brunetti.

La jueza también remarcó que el perjuicio no recae únicamente sobre los hijos afectados por la falta de recursos. Cuando uno de los progenitores incumple, la persona responsable del cuidado cotidiano debe afrontar una mayor proporción de los gastos familiares.