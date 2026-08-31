Fecha de cobro jubilados ANSES en septiembre: el calendario de pagos completo con aumento y bono

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) hizo oficial el calendario de pagos correspondiente a septiembre de 2026. Los jubilados y pensionados recibirán sus haberes con la actualización mensual por movilidad y la continuidad del bono de refuerzo de $70.000 para los tramos de menores ingresos.

Con el reajuste del 2,1% aplicado para este período, la jubilación mínima pasa a $428.591,22. De esta manera, sumando el extra completo, un beneficiario del básico percibirá un total de $498.591,22.

Calendario de cobro jubilados: haberes mínimos





Los titulares que perciben la jubilación mínima cobran en la primera tanda del mes, ordenados por el último número del DNI:

DNI finalizados en 0: martes 8 de septiembre.

DNI finalizados en 1: miércoles 9 de septiembre.

DNI finalizados en 2: jueves 10 de septiembre.

DNI finalizados en 3: viernes 11 de septiembre.

DNI finalizados en 4: lunes 14 de septiembre.

DNI finalizados en 5: martes 15 de septiembre.

DNI finalizados en 6: miércoles 16 de septiembre.

DNI finalizados en 7: jueves 17 de septiembre.

DNI finalizados en 8: viernes 18 de septiembre.

DNI finalizados en 9: lunes 21 de septiembre.

¿Cuándo cobran los jubilados con el aumento y el bono de septiembre?

Cuándo cobran los jubilados que superan la mínima





Para quienes perciben haberes superiores al piso básico, las acreditaciones se concentrarán en la última semana del mes:

DNI finalizados en 0 y 1: martes 22 de septiembre.

DNI finalizados en 2 y 3: miércoles 23 de septiembre.

DNI finalizados en 4 y 5: jueves 24 de septiembre.

DNI finalizados en 6 y 7: viernes 25 de septiembre.

DNI finalizados en 8 y 9: lunes 28 de septiembre.

Aumento a jubilados: cómo consultar la liquidación

Para verificar el lugar de cobro o revisar el recibo con el desglose del aumento y el bono, los beneficiarios pueden ingresar a anses.gob.ar o desde la aplicación mi ANSES con el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social, en la sección Cobros > Consultar fecha y lugar de cobro.