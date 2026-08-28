Fecha de cobro jubilados septiembre 2026: el calendario completo de ANSES para la mínima, haberes altos y pensiones

Ya se puede conocer el cronograma de pagos correspondiente a septiembre de 2026. El esquema día por día viene ordenado por DNI y, de acuerdo a la fecha, se cobrará el haber con el nuevo aumento por movilidad y el bono extraordinario de $70.000.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) definió las fechas de las liquidaciones previsionales del mes. Para este período, las cuentas de los jubilados y pensionados registrarán depósitos actualizados de acuerdo a la normativa vigente.

Los haberes llegan reajustados con un 2,1% de aumento por movilidad mensual (correspondiente al dato de IPC de julio). A este incremento se suma la continuidad del refuerzo económico para los sectores de menores ingresos.

Jubilados: calendario de cobro de septiembre 2026





Haberes mínimos

Los beneficiarios que perciben la mínima -fijada para este mes en $428.591,22- y que además cobran el bono completo de $70.000, tendrán habilitado su ingreso en estas fechas:

DNI finalizados en 0: martes 8 de septiembre.

DNI finalizados en 1: miércoles 9 de septiembre.

DNI finalizados en 2: jueves 10 de septiembre.

DNI finalizados en 3: viernes 11 de septiembre.

DNI finalizados en 4: lunes 14 de septiembre.

DNI finalizados en 5: martes 15 de septiembre.

DNI finalizados en 6: miércoles 16 de septiembre.

DNI finalizados en 7: jueves 17 de septiembre.

DNI finalizados en 8: viernes 18 de septiembre.

DNI finalizados en 9: lunes 21 de septiembre.

Un jubilado del haber básico percibirá un ingreso total consolidado de $498.591,22 (suma de la remuneración reajustada más los $70.000 del beneficio extraordinario).

En septiembre: el calendario de la ANSES para la mínima, haberes altos y pensiones.

Haberes superiores a la mínima

Por su parte, los jubilados y pensionados que cuentan con ingresos mensuales medios y altos (quienes superan el piso básico y se ubican por encima de la escala del refuerzo) percibirán sus haberes en el tramo final del mes:

DNI finalizados en 0 y 1: martes 22 de septiembre.

DNI finalizados en 2 y 3: miércoles 23 de septiembre.

DNI finalizados en 4 y 5: jueves 24 de septiembre.

DNI finalizados en 6 y 7: viernes 25 de septiembre.

DNI finalizados en 8 y 9: lunes 28 de septiembre.

Pensiones No Contributivas (PNC)

Como es habitual, los titulares de las Pensiones No Contributivas abren el almanaque mensual de acreditaciones en las entidades bancarias: