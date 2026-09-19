La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) definió el esquema de pagos para octubre de 2026 dirigido a jubilados, pensionados y titulares de Pensiones No Contributivas (PNC).

Las acreditaciones comenzarán el jueves 8 de octubre y se extenderán en forma escalonada hasta el jueves 29 del mismo mes, según la terminación del DNI y el rango de ingresos de cada haber.

Durante este período, las prestaciones incorporan una actualización del 1,7%, calculada en función de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de agosto informada por el INDEC.

Con este reajuste, los jubilados que perciben el haber mínimo pasan a un básico de $435.919,96. De mantenerse el otorgamiento del bono extraordinario de $70.000, el monto total a cobrar ascenderá a $505.919,96. En el otro extremo del sistema, la jubilación máxima se ubica cerca de los $2.933.983,83.

Pensiones No Contributivas (PNC): fechas de pago de octubre





Los titulares de Pensiones No Contributivas serán los primeros en percibir sus haberes actualizados en las siguientes fechas:

DNI finalizados en 0 y 1: jueves 8 de octubre.

DNI finalizados en 2 y 3: viernes 9 de octubre.

DNI finalizados en 4 y 5: martes 13 de octubre (luego del fin de semana largo).

DNI finalizados en 6 y 7: miércoles 14 de octubre.

DNI finalizados en 8 y 9: jueves 15 de octubre.

Fechas de cobro de octubre para jubilados según DNI.

Calendario para jubilados y pensionados que cobran la mínima





Quienes perciben el haber mínimo inicial recibirán la liquidación según el siguiente esquema:

DNI finalizados en 0: jueves 8 de octubre.

DNI finalizados en 1: viernes 9 de octubre.

DNI finalizados en 2: martes 13 de octubre.

DNI finalizados en 3: miércoles 14 de octubre.

DNI finalizados en 4: jueves 15 de octubre.

DNI finalizados en 5: viernes 16 de octubre.

DNI finalizados en 6: lunes 19 de octubre.

DNI finalizados en 7: martes 20 de octubre.

DNI finalizados en 8: miércoles 21 de octubre.

DNI finalizados en 9: jueves 22 de octubre.

Calendario para jubilados que superan el haber mínimo





Una vez concluido el primer tramo del cronograma, la ANSES iniciará el depósito para los haberes más altos, agrupando dos terminaciones de DNI por jornada: