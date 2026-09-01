Femicidios en Argentina: se registraron 176 víctimas en 2026 e indican que hay un crimen cada 33 horas

En lo que va de 2026, Argentina registró 176 femicidios y otras formas de violencia feminicida, según un informe elaborado por el Observatorio Mujeres de la Matria Latinoamericana (MuMaLá).

De este modo, la cifra representa, en promedio, un crimen cada 33 horas y ya supera la cantidad de víctimas contabilizadas durante el año pasado, de acuerdo con el relevamiento al que accedió la Agencia Noticias Argentinas.

El informe detalló que entre el 1° de enero y el 31 de agosto se produjeron 127 femicidios directos, 15 femicidios vinculados de varones y niños, ocho trans/travesticidios, 17 feminicidios en contextos de narcotráfico y crimen organizado y nueve suicidios feminicidas. Los datos reflejan distintas modalidades de violencia extrema contra mujeres y personas de la diversidad.

Uno de los aspectos más preocupantes del relevamiento está relacionado con los antecedentes de violencia y las medidas de protección. Según MuMaLá, solo el 11% de las víctimas había acudido previamente a la Justicia para denunciar, mientras que el 75% contaba con una orden de restricción contra su agresor y el 12% tenía un botón antipánico.

La violencia feminicida también tuvo un fuerte impacto sobre las familias. El observatorio indicó que 132 niños y adolescentes quedaron sin sus madres como consecuencia de estos crímenes. En cuanto a la distribución territorial, las provincias con las tasas más altas fueron Santiago del Estero, con 1,7 femicidios cada 100.000 mujeres; Santa Fe, con 1,6; y Catamarca, con 1,4.

Respecto de los métodos utilizados, las armas de fuego fueron el principal mecanismo empleado en los asesinatos, con el 32% de los casos, seguidas por las armas blancas, con el 24%. También se registraron muertes por asfixia, que representaron el 13%, y golpes, con el 11%.

Por su parte, el relevamiento estableció además que la edad promedio de las víctimas fue de 39 años, aunque entre ellas hubo 16 niñas y adolescentes y 17 adultas mayores. En tanto, la edad promedio de los femicidas fue de 41 años, según los datos recopilados por la organización.

Ante esto, MuMaLá cuestionó la falta de políticas de prevención y de herramientas para abordar la violencia de género y reclamó medidas a nivel nacional. Desde el observatorio exigieron "la restitución de los presupuestos, las estructuras funcionales y las iniciativas que garantizan el derecho a vivir libres y sin miedo", al advertir sobre la necesidad de fortalecer las políticas destinadas a prevenir los femicidios y proteger a las víctimas.