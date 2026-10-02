Feriado bancario extendido en noviembre: cinco días sin atención presencial en todo el país

La actividad financiera registrará una interrupción prolongada durante la segunda semana de noviembre.

La coincidencia entre el asueto gremial del sector y las jornadas especiales dispuestas por el Poder Ejecutivo generará un cierre presencial continuo en la red de sucursales públicas y privadas del país.

A través de las Comunicaciones "A" 8487 y "C" 102390, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) reguló el funcionamiento del sistema, paralizando la atención al público y las operaciones con compensación electrónica.

La agenda de los cinco días seguidos sin bancos





El cronograma de inactividad presencial se articulará de la siguiente forma en todas las provincias:

Viernes 6 de noviembre: feriado por el Día del Trabajador Bancario.

Sábado 7 y domingo 8 de noviembre: fin de semana habitual.

Lunes 9 de noviembre: feriado nacional decretado ante la llegada de León XIV a la Argentina.

Martes 10 de noviembre: feriado financiero nacional normado por el BCRA durante el desplazamiento del Pontífice a Córdoba.

Las entidades bancarias reanudarán la atención al público en sus horarios habituales el miércoles 11 de noviembre, salvo en la provincia de Buenos Aires, donde regirá un feriado local.

Cinco días sin atención presencial en los bancos de todo el país.

Sin cotización oficial del dólar y servicios digitales disponibles





La parálisis de las entidades financieras impactará en el mercado de cambios y en la operatoria de divisas:

Mercado cambiario: al registrarse feriado bursátil, no habrá cotización del dólar oficial ni del mayorista durante los días 6, 9 y 10 de noviembre, quedando suspendida la compra por ventanilla.

Home banking y billeteras virtuales: las plataformas digitales, transferencias inmediatas y aplicaciones de pago funcionarán de manera continua.

Cajeros automáticos: mantendrán la provisión de dinero en efectivo durante el lapso de inactividad presencial.

Cómo se distribuyen los feriados territoriales en el país





Mediante el Decreto 1103/2026, el Gobierno nacional oficializó el alcance de las jornadas no laborables para coordinar el despliegue de seguridad y movilidad:

Lunes 9 de noviembre: feriado nacional aplicable a las 24 jurisdicciones.

Martes 10 de noviembre: feriado local en la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Córdoba.

Miércoles 11 de noviembre: feriado únicamente en la provincia de Buenos Aires por la misa en la Basílica de Luján.

El operativo oficial y la agenda de León XIV





Las autoridades nacionales proyectan una movilización cercana a siete millones de personas a lo largo de las distintas actividades programadas en Buenos Aires, Córdoba y Luján.

Para coordinar la logística, la Jefatura de Gabinete conformó la Unidad Ejecutora Especial Temporaria, encargada de articular el Comando Unificado de Seguridad entre las distintas fuerzas federales y provinciales durante los cuatro días del itinerario papal.