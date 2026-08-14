Feriado de agosto y jubilaciones: cómo se modifican los cobros de ANSES la próxima semana

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) avanza con el calendario de pagos correspondiente a agosto de 2026, pero la planificación de las próximas jornadas sufrirá un freno temporal.

La llegada del feriado nacional por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, el lunes 17 de agosto, impactará de forma directa en el cronograma de acreditaciones bancarias para jubilados y pensionados.

Ese día, las entidades bancarias y las oficinas del organismo no prestarán atención al público ni procesarán giros, por lo que la ANSES ajustó la distribución de las fechas de cobro.

Cómo queda el calendario de pagos por el feriado de agosto





El esquema para los jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo se pausará durante el fin de semana largo y se reanudará de la siguiente manera:

Viernes 14 de agosto: cobran los DNI terminados en 4 .

Sábado 15 y domingo 16 de agosto: sin actividad bancaria (fin de semana).

Lunes 17 de agosto: feriado nacional. No hay cobros ni acreditaciones en cuentas.

Martes 18 de agosto: se retoman las acreditaciones con los DNI terminados en 5 .

Miércoles 19 de agosto: DNI terminados en 6 .

Jueves 20 de agosto: DNI terminados en 7 .

Viernes 21 de agosto: DNI terminados en 8 .

Lunes 24 de agosto: DNI terminados en 9.

Cómo se modifican los cobros para los jubilados de la ANSES con el feriado de la próxima semana.

Qué pasa con el dinero depositado antes del feriado





Desde la ANSES recordaron que los beneficiarios que hayan cobrado en los días previos al feriado mantienen el dinero disponible de forma continua en sus cajas de ahorro.

Aunque los bancos permanezcan cerrados el lunes 17, se pueden realizar las siguientes operaciones sin inconvenientes:

Realizar compras directas con tarjeta de débito en supermercados, comercios y farmacias.

Retirar efectivo a través de cajeros automáticos .

Hacer transferencias o pagos mediante homebanking y aplicaciones de billeteras virtuales.

Cómo consultar la fecha exacta en mi ANSES





Para confirmar la fecha precisa de cobro asignada en la liquidación de agosto, podés ingresar con tus datos al portal oficial: