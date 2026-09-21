Feriado por la visita de León XIV: cómo funcionarán las escuelas, bancos y la administración pública

El Gobierno de Javier Milei continúa evaluando la posibilidad de establecer un feriado con motivo de la visita del papa León XIV al país programada entre el 8 y el 11 de noviembre.

Hasta el momento, el Ejecutivo no definió si la medida tendrá carácter de feriado nacional o si se limitará a un asueto administrativo que afectará a determinados sectores.

De acuerdo con el itinerario confirmado por el Vaticano, las actividades del Sumo Pontífice se desarrollarán en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Córdoba capital y en Luján.

El papa León XIV visitará la Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre..

La agenda del papa León XIV en Argentina

La llegada del sumo pontífice está programada para el 8 de noviembre cuando arribará por la tarde al Aeroparque Jorge Newbery. La agenda incluye encuentros oficiales, misas multitudinarias y ceremonias con representantes de diferentes religiones.

Entre los puntos centrales del recorrido figuran la misa masiva prevista para el lunes 9 de noviembre en el Monumento a los Españoles, un traslado a la provincia de Córdoba el martes 10 para encabezar una ceremonia en la Escuela de Aviación Militar, y la culminación de su paso por Argentina el miércoles 11 con una misa frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján.

Ante la envergadura de las concentraciones previstas, la Conferencia Episcopal Argentina, en coordinación con el Gobierno, habilitó una convocatoria orientada a reclutar un total de 20.000 colaboradores voluntarios.

El proceso de selección está dirigido a personas de entre 18 y 65 años para desempeñar funciones de recepción, acreditación y asistencia en los distintos predios.

La inscripción de los postulantes se canaliza mediante un registro digital en el sitio web del Episcopado, tras lo cual los aspirantes seleccionados deben completar instancias de capacitación obligatoria.

La planificación de la seguridad y la logística contempla un estimado de mil colaboradores por cada 100.000 asistentes en los actos masivos.

Visita del papa León XIV a la Argentina: ¿Habrá feriado?

La posible instrumentación de un día no laborable o feriado implica algunas diferencias de alcance. Si las autoridades nacionales optan únicamente por un asueto para la administración pública, la medida no afectará a bancos, colegios ni el sector privado.

En tanto, un feriado nacional implicaría un cese de actividades de alcance general en todo el país. En ese escenario, los empleados que deban prestar servicios recibirán el pago de una remuneración equivalente al doble de una jornada habitual, conforme a los parámetros de la Ley de Contrato de Trabajo.

Hasta el momento, las actividades escolares, bancarias y comerciales mantienen su funcionamiento regular mientras el Gobierno define si dará feriado.

Las fechas que están en consideración son los días de llegada o cierre de la visita papal, es decir, el domingo 8 o el miércoles 11 de noviembre.