Feriados en octubre y noviembre 2026: cuándo son los próximos fines de semana largos en Argentina

El calendario de feriados de 2026 comienza a entrar en su recta final y octubre será un mes con una única jornada de descanso a nivel nacional.

Después llegará noviembre, que tendrá una particularidad: se incorporó un nuevo feriado vinculado con la visita del papa León XIV a la Argentina.

La próxima fecha marcada será el lunes 12 de octubre, que permitirá conformar un fin de semana largo de tres días junto con el sábado 10 y el domingo 11.

A esa fecha se sumarán luego otros días de descanso en noviembre y diciembre. Entre ellos aparece el lunes 9 de noviembre, establecido como feriado nacional por la visita del pontífice.

Cuándo será el próximo fin de semana largo de octubre





El primer descanso extendido que aparece en el calendario será el correspondiente al lunes 12 de octubre. Al coincidir con un lunes, se formará directamente un período de tres días consecutivos:

Sábado 10 de octubre.

Domingo 11 de octubre.

Lunes 12 de octubre.





De acuerdo con el calendario oficial mencionado en la nota, octubre no tendrá otras fechas de descanso: no habrá días no laborables ni feriados con fines turísticos durante ese mes.

La normativa contempla distintas posibilidades para el traslado de los feriados. Según el artículo 6 de la Ley 27.399, aquellos que caen martes o miércoles pueden trasladarse al lunes anterior, mientras que los correspondientes a jueves o viernes pasan al lunes siguiente.

En el caso de los feriados que coinciden con sábado o domingo, pueden trasladarse al lunes posterior o al viernes anterior, según lo determine la autoridad de aplicación, de acuerdo con el Decreto 614/2025.

Como el 12 de octubre de 2026 cae lunes, no necesita ningún traslado para generar el fin de semana largo.

Noviembre tendrá un nuevo feriado por la visita de León XIV





La principal novedad aparece en noviembre. El Gobierno confirmó que el lunes 9 de noviembre será feriado nacional debido a la visita del papa León XIV a la Argentina.

La confirmación fue realizada por la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, luego de una reunión con autoridades nacionales, religiosas y representantes de los distintos distritos que serán visitados por el pontífice.

La incorporación de esta fecha permitirá otro fin de semana largo, compuesto por:

Sábado 7 de noviembre.

Domingo 8 de noviembre.

Lunes 9 de noviembre.





La nota señala además que, al momento de su publicación, el calendario oficial de argentina.gob.ar todavía no había incorporado el nuevo feriado y continuaba mostrando únicamente el correspondiente al lunes 23 de noviembre.

El lunes 9 de noviembre será feriado nacional debido a la visita del papa León XIV a la Argentina.

Qué feriados quedan hasta terminar 2026





Después del descanso de octubre y de la nueva fecha establecida para noviembre, todavía quedan varias jornadas contempladas en el calendario hasta finalizar el año.

El lunes 23 de noviembre será el feriado correspondiente al Día de la Soberanía Nacional. Se trata de una fecha trasladable que se conmemora el 20 de noviembre y que se pasa al lunes. De esta manera, se formará un fin de semana largo desde el sábado 21 hasta el lunes 23.

En diciembre habrá otras fechas que permitirán extender los períodos de descanso.

El lunes 7 de diciembre será un día no laborable con fines turísticos, mientras que el martes 8 se conmemorará la Inmaculada Concepción de María, considerada un feriado inamovible.

Estas dos jornadas podrán formar un período extendido de descanso desde el sábado 5 hasta el martes 8 de diciembre, para quienes tengan el día no laborable del lunes.

Más adelante llegará Navidad, el viernes 25 de diciembre. Al tratarse de un feriado inamovible, permitirá encadenar esa jornada con el sábado 26 y el domingo 27.

Qué diferencia hay entre un feriado y un día no laborable





El calendario nacional contempla diferentes tipos de fechas: feriados inamovibles, feriados trasladables, días no laborables y feriados con fines turísticos.

Los feriados nacionales están establecidos bajo las disposiciones de la Ley 27.399, mientras que los fines de semana con fines turísticos se encuentran contemplados en el artículo 7 de esa normativa y en la Resolución 164/2025.

Además, los días no laborables no se limitan a las jornadas con fines turísticos. La legislación también contempla fechas específicas para las personas que profesan las religiones judía e islámica, de acuerdo con los artículos 2 y 3 de la misma ley.

Los últimos descansos del año





Con el calendario ya definido para los últimos meses de 2026, octubre, noviembre y diciembre todavía ofrecen distintas oportunidades para cortar con la rutina.

Entre feriados nacionales, fechas trasladables y días no laborables, el tramo final del año tendrá varias jornadas que permitirán organizar momentos de descanso antes de comenzar un nuevo año.