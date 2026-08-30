Fieles celebran a Santa Rosa de Lima en Balvanera con pedidos

Cientos de devotos se congregaron en la Basílica de Santa Rosa de Lima, ubicada en el barrio porteño de Balvanera, para participar de la tradicional celebración patronal que se realiza cada 30 de agosto.

Durante la jornada de fe, los asistentes depositaron sus mensajes con pedidos de salud, trabajo y protección en el habitual aljibe conocido como el pozo de Santa Rosa, un espacio histórico donde la comunidad deposita cartas de agradecimiento y oraciones.

Testimonios de devoción y expresiones de gratitud

La conmemoración religiosa reúne a creyentes de distintas nacionalidades que se acercan al templo de la Ciudad de Buenos Aires.

Un asistente venezolano que acudió al santuario expresó: "Sigo a Santa Rosa desde hace seis años. Esta vez, traigo mis deseos por todas las familias venezolanas afectadas por el terremoto".

Entre los testimonios destacados, una participante de origen peruano compartió su experiencia personal de recuperación tras un siniestro vial: "Ella siempre nos enseña la humildad, la oración, la penitencia cuando necesitamos pedir perdón a Dios".

Asimismo, la devota agregó: "Gracias a Santa Rosa, he mejorado mi salud porque he tenido un accidente automovilístico. Vine en silla de ruedas para pedir por mi salud y ahora estoy caminando. Le agradezco a Dios y a Santa Rosa".

Procesión barrial y misa del arzobispo

Las actividades conmemorativas se extendieron a lo largo del día con talleres y espacios recreativos destinados a los niños de la zona. Como parte de la programación central, los organizadores llevaron a cabo una procesión por las calles aledañas del barrio.

El cierre de la festividad patronal está previsto para las 19 con la celebración litúrgica principal en el ingreso al templo. La misa estará a cargo del arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, quien encabezará la bendición final ante los feligreses.