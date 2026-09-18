Fin de semana con clima cambiante en Buenos Aires: cuándo llegan los 25 grados y qué día llueve

La primavera está cada vez más cerca y las temperaturas empiezan a anticipar el cambio de estación. Pese al buen clima actual, el pronóstico para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) anticipa el regreso de lluvias y tormentas.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este viernes se esperan buenas condiciones, con una máxima de 23 grados y algunas nubes durante la jornada.

El buen tiempo continuará durante el sábado, aunque en un punto comenzará a desmejorar. En las horas siguientes, volverían las precipitaciones a la Ciudad y el conurbano bonaerense.

Desde cuándo se esperan tormentas en Buenos Aires

Como se mencionó, el primer día del "finde" será agradable, con una mínima de 16 grados y una máxima de 24. El cielo estará parcialmente nublado durante gran parte de la jornada y no se esperan lluvias.

El cambio llegaría el domingo 20, justo antes del Día del Estudiante. Para la tarde y la noche, el SMN prevé entre un 10% y un 40% de probabilidades de tormentas y ráfagas de hasta 59 km/h del sudoeste.

Domingo con una máxima de 25 grados y tormentas hacia la noche en Buenos Aires (Imagen: Servicio Meteorológico Nacional).

Durante las primeras horas del día se mantendrá el ambiente agradable, con una máxima prevista de 25 grados.

Por qué cambia la temperatura en Buenos Aires

El cambio de condiciones estará relacionado con el avance de un frente frío, que comenzará a generar mayor inestabilidad durante la tarde del domingo. Hacia el final del día, el escenario podría complicarse con lluvias y tormentas aisladas.

Según el sitio especializado Meteored, hay modelos anticipan una probabilidad de precipitación cercana al 70%, con acumulados que podrían ubicarse entre 5 y 20 milímetros.

En principio, se esperan fenómenos de intensidad leve a moderada, aunque algunas tormentas podrían ganar fuerza de manera puntual.

El mal tiempo no se extendería demasiado. La mejora llegaría durante la madrugada del lunes, acompañada por un cambio en la masa de aire que favorecerá la aparición del viento Pampero.

Cómo estará el tiempo el lunes, Día de la Primavera

El lunes 21, Día de la Primavera, llegará con un cambio marcado en las condiciones. Tras el paso del frente, el viento girará al sudoeste y será uno de los protagonistas de la jornada, con ráfagas que podrían superar los 50 o 55 km/h, sobre todo durante el mediodía y la tarde.

El descenso térmico también se hará notar. Luego de un fin de semana con temperaturas agradables, la máxima rondará los 19 grados y la mínima estará cerca de los 14 grados.

El martes continuará el ambiente fresco en el AMBA, con registros de entre 9 y 18 grados y sin lluvias previstas. Hacia el miércoles y jueves, en cambio, las temperaturas volverían a subir y las máximas podrían alcanzar los 23 y 26 grados.