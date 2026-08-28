Fin de semana de descuentos con Cuenta DNI: ¿Cómo conseguir un 25% de ahorro en gastronomía?

Para cerrar agosto, Cuenta DNI mantiene vigente uno de sus beneficios destinados a los consumos gastronómicos, una alternativa que permite aliviar parte de los gastos de quienes planean una salida o quieren darse un gustito durante el fin de semana.

En este caso, la promoción ofrece una bonificación del 25% por semana y persona. Sin embargo, para obtener la devolución es necesario cumplir con determinadas condiciones y forma de pago.

Los comercios adheridos permiten acceder a los beneficios vigentes al abonar mediante las modalidades habilitadas en la aplicación.

Cuenta DNI: ¿Cómo conseguir un 25% de descuento en gastronomía?





Durante todos los sábados y domingos de agosto, los usuarios de Cuenta DNI pueden acceder a un 25% de ahorro en comercios gastronómicos adheridos a la promoción de Banco Provincia.

El beneficio cuenta con un tope de reintegro unificado de $8.000 por semana y por persona. Esto significa que el límite contempla la suma de todas las operaciones efectuadas durante una misma semana en los establecimientos participantes y no se renueva con cada compra.

Las salidas gastronómicas del fin de semana pueden costar menos al utilizar la billetera virtual en establecimientos participantes.

Para aprovechar completamente el reintegro semanal, es necesario realizar consumos por $32.000. En ese caso, el porcentaje de devolución equivale exactamente al tope máximo.

Sin embargo, si el gasto es menor al estimado por la billetera virtual del Provincia, la devolución se calcula proporcionalmente. Por ejemplo, una compra de $2.000 genera un reintegro de $500.

En cambio, gastar por encima de los $32.000 no incrementará el ahorro. Una persona que realice consumos por $60.000, por ejemplo, recibirá igualmente $8.000, ya que habrá alcanzado el límite disponible.

Antes de pagar, se recomienda verificar que el local esté adherido y consultar las condiciones para acceder correctamente al beneficio.

¿Cómo hay que pagar para acceder al beneficio?





Uno de los puntos fundamentales es utilizar correctamente la aplicación. La promoción alcanza las operaciones efectuadas mediante "Pagar QR" con débito en cuenta, Link de Pago y Clave DNI en terminales Posnet, Payway o Cuenta DNI Comercios, siempre que se realicen en establecimientos adheridos.

No están contemplados los pagos mediante la lectura de códigos QR pertenecientes a Mercado Pago u otras billeteras digitales. Tampoco ingresan las compras abonadas con tarjetas de crédito Visa o Mastercard, Visa Débito ni las transferencias efectuadas desde la aplicación.

Para recibir el reintegro es fundamental utilizar alguna de las formas de pago contempladas por la promoción.

El reintegro no aparece necesariamente de manera inmediata: de acuerdo con las condiciones establecidas, puede verse reflejado en los movimientos de la cuenta vinculada dentro de los 10 días hábiles posteriores a la compra.

Además, la propuesta está destinada exclusivamente al consumo familiar, no es acumulable con otras promociones o descuentos vigentes y no se encuentra disponible para clientes que registren atrasos en el pago de sus obligaciones con el banco.

La promoción ofrece una bonificación del 25% durante los sábados y domingos de agosto.

Tips para aprovechar al máximo el ahorro





Antes de elegir dónde comer, conviene verificar que el establecimiento figure entre los comercios adheridos y controlar cuánto se gastó previamente durante esa semana.

La cuenta para sacarle el máximo provecho es sencilla: con $32.000 en consumos se alcanza el reintegro máximo de $8.000. Por eso, gastar por encima de ese monto únicamente para obtener una devolución mayor no tendrá efecto.

Si la salida cuesta menos, tampoco es necesario llegar al límite: el 25% se aplica desde el primer peso alcanzado por la promoción, respetando siempre sus condiciones.