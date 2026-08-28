Fin de semana de descuentos con Cuenta DNI: ¿Cómo conseguir un 25% de ahorro en gastronomía?
Con las últimas actualizaciones de la billetera virtual del Banco Provincia, los usuarios tienen una oportunidad única para darse un gustito y gastar menos durante las salidas de los sábados y domingos.
Para cerrar agosto, Cuenta DNI mantiene vigente uno de sus beneficios destinados a los consumos gastronómicos, una alternativa que permite aliviar parte de los gastos de quienes planean una salida o quieren darse un gustito durante el fin de semana.
En este caso, la promoción ofrece una bonificación del 25% por semana y persona. Sin embargo, para obtener la devolución es necesario cumplir con determinadas condiciones y forma de pago.
Cuenta DNI: ¿Cómo conseguir un 25% de descuento en gastronomía?
Durante todos los sábados y domingos de agosto, los usuarios de Cuenta DNI pueden acceder a un 25% de ahorro en comercios gastronómicos adheridos a la promoción de Banco Provincia.
El beneficio cuenta con un tope de reintegro unificado de $8.000 por semana y por persona. Esto significa que el límite contempla la suma de todas las operaciones efectuadas durante una misma semana en los establecimientos participantes y no se renueva con cada compra.
Para aprovechar completamente el reintegro semanal, es necesario realizar consumos por $32.000. En ese caso, el porcentaje de devolución equivale exactamente al tope máximo.
Sin embargo, si el gasto es menor al estimado por la billetera virtual del Provincia, la devolución se calcula proporcionalmente. Por ejemplo, una compra de $2.000 genera un reintegro de $500.
En cambio, gastar por encima de los $32.000 no incrementará el ahorro. Una persona que realice consumos por $60.000, por ejemplo, recibirá igualmente $8.000, ya que habrá alcanzado el límite disponible.
¿Cómo hay que pagar para acceder al beneficio?
Uno de los puntos fundamentales es utilizar correctamente la aplicación. La promoción alcanza las operaciones efectuadas mediante "Pagar QR" con débito en cuenta, Link de Pago y Clave DNI en terminales Posnet, Payway o Cuenta DNI Comercios, siempre que se realicen en establecimientos adheridos.
No están contemplados los pagos mediante la lectura de códigos QR pertenecientes a Mercado Pago u otras billeteras digitales. Tampoco ingresan las compras abonadas con tarjetas de crédito Visa o Mastercard, Visa Débito ni las transferencias efectuadas desde la aplicación.
El reintegro no aparece necesariamente de manera inmediata: de acuerdo con las condiciones establecidas, puede verse reflejado en los movimientos de la cuenta vinculada dentro de los 10 días hábiles posteriores a la compra.
Además, la propuesta está destinada exclusivamente al consumo familiar, no es acumulable con otras promociones o descuentos vigentes y no se encuentra disponible para clientes que registren atrasos en el pago de sus obligaciones con el banco.
Tips para aprovechar al máximo el ahorro
Antes de elegir dónde comer, conviene verificar que el establecimiento figure entre los comercios adheridos y controlar cuánto se gastó previamente durante esa semana.
La cuenta para sacarle el máximo provecho es sencilla: con $32.000 en consumos se alcanza el reintegro máximo de $8.000. Por eso, gastar por encima de ese monto únicamente para obtener una devolución mayor no tendrá efecto.
Si la salida cuesta menos, tampoco es necesario llegar al límite: el 25% se aplica desde el primer peso alcanzado por la promoción, respetando siempre sus condiciones.