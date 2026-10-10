Fin de semana largo: cómo funcionará el transporte público y qué pasará con los trenes y colectivos

El fin de semana largo de octubre llegará con cambios en los servicios de transporte público, por lo que quienes tengan previsto viajar deberán prestar atención a los horarios y las frecuencias. Las modificaciones alcanzarán a colectivos, subtes, Premetro y trenes.

En el marco del feriado por el Día de la Raza, denominación utilizada por el Gobierno nacional en el Boletín Oficial, los servicios no funcionarán con sus cronogramas habituales. Además, la interrupción de una de las líneas ferroviarias obligará a buscar alternativas para determinados recorridos.

Cómo funcionarán los colectivos durante el fin de semana largo

Las líneas de colectivos circularán con un esquema similar al de los domingos y feriados. Esto significa que habrá menos frecuencia y mayores tiempos de espera entre una unidad y otra.

Por ese motivo, se recomienda contemplar posibles demoras al momento de organizar los traslados, especialmente para quienes deban cumplir horarios o realizar conexiones con otros medios de transporte.

Qué pasará con los subtes y el Premetro

Los servicios de subte y Premetro también tendrán modificaciones durante el feriado.

Ambos comenzarán sus recorridos más tarde de lo habitual y finalizarán sus operaciones de acuerdo con los horarios establecidos para los días festivos.

Antes de salir, conviene consultar los horarios correspondientes al recorrido previsto para evitar inconvenientes durante el viaje.

El tren Sarmiento estará interrumpido durante cuatro días

Una de las principales modificaciones afectará al tren Sarmiento, cuyo servicio estará interrumpido desde el sábado 10 hasta el martes 13 de octubre, inclusive.

La suspensión se extenderá durante cuatro días y responde a obras urgentes realizadas en el contexto de la Emergencia Ferroviaria.

La interrupción impactará en los pasajeros que utilizan habitualmente esta línea para trasladarse entre el oeste del conurbano bonaerense y la Ciudad de Buenos Aires.

Qué colectivos alternativos se pueden utilizar

Quienes necesiten reemplazar el recorrido del tren Sarmiento podrán considerar distintas líneas de colectivos para desplazarse por las zonas afectadas.

Entre las alternativas mencionadas se encuentran:

Línea 136

Línea 153

Línea 163

Línea 166

Línea 182

Línea 242

Estos servicios permiten conectar distintas zonas de Moreno, Merlo, Ituzaingó, Castelar, Morón, Haedo y Ramos Mejía, además de la Ciudad de Buenos Aires.

Antes de elegir una alternativa, es conveniente verificar el recorrido de cada línea y comprobar si se ajusta al trayecto que se necesita realizar.

Recomendaciones para viajar durante el feriado

Ante los cambios previstos, planificar los traslados con anticipación puede ayudar a reducir las complicaciones y los tiempos de espera.

También se recomienda consultar las aplicaciones de transporte para revisar los recorridos y obtener información sobre el estado de los servicios disponibles.

La clave será salir con tiempo y verificar los horarios antes de viajar, sobre todo quienes dependan del tren Sarmiento o deban combinar distintos medios de transporte durante el fin de semana largo.