Fin de semana "pasado por agua" en Buenos Aires: desde qué hora se esperan fuertes tormentas y ráfagas de viento

El clima en Buenos Aires volverá a cambiar en las próximas horas y, después de la mejoría, regresarán las tormentas con ráfagas de viento.

En su pronóstico, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó que el sábado 3 de octubre estará marcado por la inestabilidad.

Aunque este viernes se espera una jornada con sol, algunas nubes y una máxima de 17 °C, el tiempo cambiará durante las próximas horas.

Para la madrugada del sábado, se esperan tormentas aisladas y actividad eléctrica, con una probabilidad de entre 40% y 70%.

Además de las precipitaciones, se prevé viento del noreste, con ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 50 kilómetros por hora.

Desde qué hora empezaría a llover en Buenos Aires

Según el pronóstico del sitio especializado Meteored, las primeras lluvias débiles llegarían al AMBA alrededor de la 1 de la madrugada del sábado.

Para ese momento, el Servicio Meteorológico Nacional también prevé viento del noreste, con ráfagas de entre 42 y 50 kilómetros por hora.

Luego, entre las 5 y las 6 de la mañana, podrían volver las precipitaciones, mientras que cerca de las 7 el tiempo desmejoraría y llegarían las tormentas.

La previsión coincide con el pronóstico del SMN, que ubica entre las 6 y las 12 la mayor probabilidad de tormentas aisladas, con valores de entre 70% y 100%.

Cuándo empieza a mejorar el clima

Desde el mediodía del sábado, el tiempo empezaría a mejorar y las lluvias perderían intensidad.

Meteored ubica las últimas precipitaciones, que serían "débiles", alrededor de las 16, con apenas un 30% de probabilidad.

Los distintos pronósticos coinciden en que durante la tarde el cielo comenzaría a despejarse de a poco.

Pronóstico del tiempo para Buenos Aires el sábado 3 de octubre (Imagen: Servicio Meteorológico Nacional).

El SMN indica que durante el sábado la temperatura mínima será de 12 grados, mientras que la máxima apenas alcanzará los 16.

Por la noche, el cielo se presentará "parcialmente nublado", pero la probabilidad de lluvias será nula.

Cómo estará el clima en Buenos Aires el domingo 4 de octubre

El domingo 4 de octubre se espera una jornada estable y agradable en Buenos Aires, con cielo algo nublado durante la madrugada y la mañana.

La temperatura mínima será de 11 grados, con viento leve del sur de entre 7 y 12 kilómetros por hora y sin lluvias previstas.

Durante la tarde, la nubosidad aumentará levemente y el cielo pasará a estar parcialmente nublado.

La máxima llegará a los 21 grados y, hacia la noche, el viento rotará al noreste, aunque se mantendrá leve y sin probabilidad de precipitaciones.

Localidades de la provincia con alerta amarilla

Aunque el SMN todavía no emitió una alerta para el AMBA por las tormentas, varias zonas de la provincia de Buenos Aires sí tienen una advertencia amarilla para el sábado 3 de octubre.

Entre los distritos alcanzados se encuentran:

Adolfo Alsina

Daireaux

Guaminí

Pellegrini

Salliqueló

Trenque Lauquen

Tres Lomas

Norte de Bahía Blanca

Oeste de Patagones

Oeste de Villarino

Puan

Zona baja de Coronel Pringles

Zona baja de Coronel Suárez

Zona baja de Saavedra

Zona baja de Tornquist.

El organismo advierte que podrían registrarse tormentas localmente fuertes, con abundante lluvia en poco tiempo, ocasional caída de granizo, actividad eléctrica y ráfagas intensas.

Para estas zonas se estima una acumulación de entre 20 y 50 milímetros de lluvia, aunque el registro podría ser mayor de manera puntual.