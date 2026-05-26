Frente a Tribunales la UBA dicta clases públicas para exigir que la Corte defina el Financiamiento Universitario

La Universidad de Buenos Aires (UBA) realiza este martes una jornada de clases públicas frente al Palacio de Tribunales para exigir que la Corte Suprema de Justicia de la Nación se expida sobre la Ley de Financiamiento Universitario.

La convocatoria en Plaza Lavalle está impulsada por la Asociación de Docentes de la UBA (ADUBA), la Asociación del Personal de la Universidad de Buenos Aires (APUBA) y la Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA), en busca de una definición del máximo tribunal sobre la vigencia de la norma.

Una jornada de exposición académica

El cronograma en la Ciudad de Buenos Aires incluye disertaciones en la intersección de las calles Talcahuano, entre Tucumán y Lavalle. El politólogo Luis Tonelli expondrá sobre "La República y sus tres poderes", mientras que el abogado Cristian Cao dictará una clase enfocada en el "Derecho Constitucional".

La iniciativa busca visibilizar la demanda de las universidades nacionales por la aplicación efectiva de la ley.

El expediente llegó a la Corte Suprema luego de que la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal habilitara una instancia extraordinaria, tras planteos previos del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).

El origen de la disputa judicial

La controversia gira en torno a la ley sancionada por el Congreso en abril de 2024, que establece una actualización automática de los fondos universitarios en base a la inflación del Indec y una recomposición salarial para el personal.

Debido al impacto presupuestario, el presidente Javier Milei advirtió que, si la Justicia avala la norma, "el Gobierno deberá reasignar partidas presupuestarias de otras áreas para afrontar el aumento de recursos destinado a las universidades nacionales".

Pese a que el caso ya está bajo análisis del máximo tribunal, no existen plazos legales vigentes para que los jueces dicten una resolución definitiva.