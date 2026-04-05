"Murieron abrazados": la dolorosa historia de la pareja que quedó atrapada en un auto durante el temporal en Tucumán

Mariano Robles, de 28 años, y Solana Albornoz, de 32, murieron este domingo en Tucumán cuando su auto fue arrastrado por la corriente durante un temporal. Los hallaron abrazados en el interior del vehículo, un Nissan Versa blanco que quedó atrapado bajo un puente a 400 metros de la Ruta Nacional 9, en la zona de Nueva Italia.

La pareja había asistido el sábado al mediodía a un casamiento en el salón Conticello, sobre la Ruta 9 en el kilómetro 1301, en Tafí Viejo. Ante las intensas lluvias que azotaron la provincia esa noche, decidieron esperar dentro del auto hasta que amainara.

La pareja fue hallada sin vida y abrazados en el interior de un Nissan Versa color blanco.

Se retiraron cerca de la 1 de la madrugada. Cuando no regresaron a la hora prevista, sus familiares radicaron la denuncia el domingo, lo que desencadenó un operativo de búsqueda que culminó con el hallazgo del vehículo río abajo.

Los buscaban desde el sábado a la noche

La alerta la dio la niñera que cuidaba a los dos hijos de la pareja: una nena de 4 años y un bebé de 9 meses. La mujer advirtió a los familiares que Mariano y Solana no habían regresado cerca de las 22, hora en que estaban previstos.

"Ellos no pasan la noche fuera de su casa, jamás. Son muy cuidadosos con sus hijos", declaró la niñera tras varias horas sin poder comunicarse con ellos.

Cómo fue el hallazgo





Efectivos policiales encontraron el auto este domingo debajo de un puente en Nueva Italia, a unos 400 metros de la Ruta Nacional 9. Los cuerpos de Mariano y Solana estaban abrazados en el interior del vehículo.

Las investigaciones continúan para reconstruir la mecánica exacta del accidente y determinar en qué momento la corriente arrastró el rodado.