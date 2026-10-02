Fuerte mensaje de la Iglesia antes de la visita de León XIV: "Lo espera una Argentina en crisis"

A casi un mes de la visita que hará León XIV al país, el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, advirtió que el líder de la Iglesia Católica encontrará a "una Argentina herida" por la pobreza, intolerancia y divisiones políticas, aunque sostuvo que también verá a un país que "no baja los brazos".

El sacerdote lo manifestó tras una misa en la Catedral Metropolitana, en la antesala de la visita del Pontífice y de la nueva Peregrinación Juvenil a Luján que se realizará este sábado.

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García Cuerva vinculó la convocatoria del fin de semana con la visita que León XIV realizará en noviembre (del 8 al 11) y consideró que la marcha hacia la Basílica funcionará como una instancia de preparación.

Este año, Luján espera la llegada de más de un millón de peregrinos, mientras que la organización desplegará un operativo con miles de voluntarios.

"Se va a encontrar con una Argentina herida"

Consultado sobre el escenario que encontrará el pontífice, García Cuerva señaló que la polarización política y social impacta de forma directa en la vida cotidiana. "Se va a encontrar con una Argentina herida, una Argentina dividida, con esa famosa grieta", dijo a la prensa.

Y luego añadió: "Una Argentina donde la descalificación y la intolerancia están a la orden del día. Una Argentina donde duele, un porcentaje muy grande de hermanos que la están pasando mal, de hermanos muy pobres desde hace muchos años".

Remarcó, en este punto, que "Argentina que está en crisis hace muchos años". "Mi abuelo me decía: ´ 'cuando vos crezcas, seguramente Argentina va a salir adelante'. Yo ya crecí y la Argentina sigue en esa situación", lamentó.

No obstante, destacó la respuesta de la sociedad y su capacidad de resiliencia. "Se va a encontrar con argentinos trabajadores que todos los días se levantan, que apuestan por las familias, que apuestan por el sacrificio, que siguen luchando para salir adelante", completó.



