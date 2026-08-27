Fuerte explosión en un hotel de Constitución: hay al menos 12 heridos
Al menos 12 personas resultaron heridas por una explosión en el barrio porteño de Constitución. Se desplegó un importante operativo en el lugar, donde trabajan bomberos y personal del SAME.
Una fuerte explosión se registró este miércoles por la noche en un hotel del barrio porteño de Constitución y dejó un saldo de 12 personas heridas.
El dramático episodio ocurrió cerca de las 23.30 y generó un importante operativo de emergencia en el establecimiento ubicado sobre la calle Salta 952, entre Carlos Calvo y Estados Unidos.
El edificio cuenta con 46 habitaciones, las cuales al momento del hecho se encontraban ocupadas. Tras la explosión, se desplegó un amplio operativo para asistir a los huéspedes y controlar la situación.
Al menos 10 dotaciones de Bomberos trabajaron en el lugar, mientras personal de emergencias realizó las primeras evaluaciones médicas a las personas afectadas. La zona permaneció bajo un importante despliegue de seguridad y asistencia.
En tanto, de los 12 heridos, cinco son hombres y cinco son mujeres, mientras que otras dos personas todavía no habían sido identificadas. Siete fueron asistidas en el lugar y no necesitaron traslado a centros médicos.
En tanto, cinco personas fueron trasladadas a hospitales porteños: tres de ellas fueron derivadas al Hospital Penna y otras dos al Hospital Durand.
Las autoridades trabajan para determinar las circunstancias que provocaron la explosión y establecer el alcance de los daños en el establecimiento.