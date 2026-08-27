Fuerte explosión en un hotel de Constitución: hay al menos 12 heridos

Una fuerte explosión se registró este miércoles por la noche en un hotel del barrio porteño de Constitución y dejó un saldo de 12 personas heridas.

El dramático episodio ocurrió cerca de las 23.30 y generó un importante operativo de emergencia en el establecimiento ubicado sobre la calle Salta 952, entre Carlos Calvo y Estados Unidos.

El edificio cuenta con 46 habitaciones, las cuales al momento del hecho se encontraban ocupadas. Tras la explosión, se desplegó un amplio operativo para asistir a los huéspedes y controlar la situación.

Al menos 10 dotaciones de Bomberos trabajaron en el lugar, mientras personal de emergencias realizó las primeras evaluaciones médicas a las personas afectadas. La zona permaneció bajo un importante despliegue de seguridad y asistencia.

En tanto, de los 12 heridos, cinco son hombres y cinco son mujeres, mientras que otras dos personas todavía no habían sido identificadas. Siete fueron asistidas en el lugar y no necesitaron traslado a centros médicos.

En tanto, cinco personas fueron trasladadas a hospitales porteños: tres de ellas fueron derivadas al Hospital Penna y otras dos al Hospital Durand.

Las autoridades trabajan para determinar las circunstancias que provocaron la explosión y establecer el alcance de los daños en el establecimiento.