Fuerte sismo sacudió a La Rioja: el temblor se sintió también en otras provincias cercanas

La provincia de La Rioja amaneció con un sismo de 5,4° en la escala de Richter y aunque también fue percibido en Córdoba, Catamarca y San Juan, no se registraron heridos o daños materiales por el fenómeno.

Según datos del Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES), el sismo ocurrió a las 6.21 del miércoles, su epicentro ocurrió a 50 kilómetros de la ciudad de Aimogasta y tuvo una profundidad de 143 kilómetros.

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En tanto, en la capital riojana, aquellas personas que estaban en edificios altos advirtieron el movimiento pocos minutos antes de las 6.30, por lo que el INPRES recopiló reportes ciudadanos para evaluar el impacto.

Otros temblores en la zona





Este hecho es de mayor magnitud al registrado el martes 10 de marzo pasado, cuando un temblor de 4,4° sacudió el sur de La Rioja a las 5.51 y, tal cual el evento sísmico de este miércoles, no dejó daños materiales ni personas heridas.

El movimiento, localizado en la región de Los Llanos, activó los sistemas de monitoreo por su magnitud, aunque su profundidad redujo el impacto en superficie.

El temblor había ocurrido tres días después de otro evento de mayor intensidad registrado el sábado 7 de marzo por la tarde, que alcanzó magnitud 5 y se sintió en San Juan, Córdoba, San Luis y Mendoza. Ambos tuvieron epicentros cercanos a Chepes y profundidades superiores a los 130 kilómetros.

El mapa del sismo de este miércoles en la provincia de La Rioja (INPRES).

En tanto, el INPRES había ubicado aquel epicentro a 37 kilómetros al sudoeste de Chepes, 65 kilómetros al oeste de Ulapes y 71 kilómetros al este de Bermejo. La profundidad fue de 137 kilómetros, un factor que influyó en la percepción limitada del fenómeno.

En La Rioja, la intensidad alcanzó el grado III de la escala Mercalli, que describe un temblor débil percibido solo por algunas personas en reposo. En San Juan, Mendoza y Córdoba llegó al grado II, calificado como muy débil y perceptible para un número reducido de personas en reposo o dentro de edificios.