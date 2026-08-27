Fuerte temporal y alerta por tormentas con granizo en Santa Fe

Varias localidades de la provincia de Santa Fe registraron un dramático temporal con intensa caída de granizo, precipitaciones, fuertes ráfagas de viento y actividad eléctrica. En las rutas 65 y 178 se registraron camiones volcados y despistados como consecuencia del viento. En redes sociales se viralizaron varias filmaciones de los daños causados por el fenómeno climático.

En este marco, el Servicio Meteorológico Nacional mantiene alertas para distintas zonas del país. Del mismo modo, hay advertencias por tormentas en el sur y centro de Entre Ríos, por nevadas en la cordillera y por viento zonda en el noreste. Según la última información, en Santa Fe, el mal tiempo continuará durante la tarde.

Video: impactante temporal azotó a distintas regiones de Santa Fe

Puntualmente, en la ciudad santafesina de Las Rosas se registraron heridos por el temporal y se encuentran trabajando el cuerpo de bomberos voluntarios y defensa civil.

La tormenta está pasando por el sur y centro de Entre Ríos y hay reportes de granizo y viento en Rosario del Tala. También se registraron cortes de luz en distintas localidades del litoral del país.

Sobre las rutas, podemos indicar que las más afectadas son la 178 y la 65. La última mencionada es una de las más importantes para la producción nacional. Mientras tanto, también rige una advertencia para las rutas 12 y 14.

Video: temporal golpeó varias regiones de Santa Fe

El secretario de Protección Civil y Gestión de Riesgo de Santa Fe, Marcos Escajadillo, describió cómo enfrentan los daños por la tormenta: "Hubo viento muy fuerte y hubo 15 voladuras de techo. No hay heridos de gravedad, pero aun así activamos protocolos y están participando en conjunto los municipios junto con los cuerpos de bomberos voluntarios".

Además, el funcionario afirmó que siguen debatiendo qué medidas tomar para las escuelas: "Estamos viendo qué hacemos respecto al dictado de clases; para eso evaluamos todos los edificios escolares, más que nada porque el viento tiró ramas, postes y cables".

Video: Santa Fe se vio sacudida por un drástico temporal

Finalmente, cabe señalar que el viento zonda provocó el vuelco de aproximadamente 10 camiones en Santa Fe, a lo que siguen evaluando la magnitud de los daños provocados por el temporal: "Los camiones se quedaron al costado de la ruta porque el clima afectaba el tránsito; lo más afectado es el casco urbano".