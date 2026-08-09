"Fuerza Leo": los carteles con mensajes de apoyo a Messi en el cementerio donde despidieron a su padre

Este domingo se llevó a cabo una ceremonia íntima para despedir a Jorge Messi, el padre de Lionel, y varios vecinos se acercaron al cementerio El Prado, en las afueras de Rosario, para expresar sus condolencias y dejar mensajes de apoyo al capitán de la Selección.

"Fuerza Leo", "Fuerza familia Messi" y "Te acompañamos en este momento", fueron las frases más leídas en los carteles que se vieron esta mañana en el ingreso del predio, ubicado a la vera de la ruta nacional 33. Los seguidores del futbolista también dejaron coronas de flores y camisetas colgadas.

Uno de los carteles de apoyo a Lionel Messi (Foto rosario3).

A las muestras de apoyo de los hinchas se sumaron durante el fin de semana mensajes de clubes, jugadores y distintas figuras del fútbol para acompañar a Lionel Messi y su familia.

La despedida íntima a Jorge Messi, que murió este sábado a los 68 años, terminó cerca de las 13 y los familiares y allegados se retiraron del cementerio sin dar declaraciones.

La ceremonia se llevó a cabo bajo un fuerte operativo de seguridad.

La ceremonia se desarrolló bajo un fuerte hermetismo. Los accesos permanecieron restringidos y solo se permitió la entrada de vehículos autorizados. El operativo también alcanzó a los medios de comunicación, que debieron estar detrás de las rejas del ingreso mientras se desarrollaba la ceremonia.

Además, las autoridades dispusieron un bloqueo aéreo para impedir el uso de drones. La restricción se implementó luego de detectarse la presencia de dispositivos utilizados por la prensa en la jornada previa, lo que llevó a reforzar la custodia privada y policial para impedir captaciones audiovisuales en el predio.