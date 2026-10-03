García Cuerva, sobre la Peregrinación a Luján: "Es la expresión de fe más grande del pueblo argentino"

En la previa de la Peregrinación a Luján, el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, charló con Crónica desde el Santuario de San Cayetano, ubicado en el barrio porteño de Liniers.

"Muchas familias, muchas parroquias y mucha gente se largan a caminar, porque es la expresión de fe más grande del pueblo argentino", celebró.

Si bien remarcó que "tradicionalmente, desde la primera peregrinación, la salida es desde Liniers", el monseñor dejó un mensaje de inclusión para todos los caminantes que se suman en distintos puntos del trayecto.

"Todos nos sumamos. La Virgen no anda preguntando cuántos kilómetros caminaste, sino que a todos nos ama como hermanos", recordó.

Por último, García Cuerva vinculó este fervor religioso con la esperada visita del Sumo Pontífice al país: "Me parece que la presencia del Santo Padre este año en Argentina nos está dando un impulso lindo. Todavía no llegó y ya están pasando cosas lindas", concluyó el arzobispo, quien encabezará la Misa Central de este domingo a las 7:00 en Luján.